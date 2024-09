Zagora s’apprête à accueillir le Festival international du film documentaire arabo-africain

20/09/2024

La ville de Zagora abrite, du 18 au 22 novembre, la 12ème édition du Festival international du film documentaire arabo-africain.



Le cinéma scandinave sera l’invité d’honneur de cette édition qui connaîtra la présence d'une délégation de cinéastes et la projection d'une série de films documentaires de l'Europe du Nord, dans le but de favoriser l’échange culturel entre les deux rives de la Méditerranée, indique un communiqué de l’Association du film documentaire de Zagora.



Le jury de la compétition officielle se compose du réalisateur et acteur marocain Driss Roukh en tant que président, de l’acteur et réalisateur islandais Ingo Arnason et de la directrice des ventes et marketing des studios italiens Cinecitta, Lucia Milazzotto, en tant que membres, font savoir les organisateurs, précisant avoir reçu 110 candidatures de films des quatre coins du monde, dont 27 ont été sélectionnés.



Le programme du festival prévoit un master class animé par le philosophe français François Jullien, directeur de l’Institut de la pensée moderne à l’Université Paris Diderot, axée sur son expérience et sa vision de la relation entre le cinéma et la pensée moderne.



L’agenda de cet événement culturel sera rehaussé par des hommages à de nombreuses personnalités nationales et étrangères du cinéma, des arts et de la culture. En outre, cette édition sera marquée par l’organisation de la cérémonie de signature de l’ouvrage "Ridae Al-Nissyan" de l’écrivain et réalisateur Driss Roukh et d’ateliers cinématographiques en faveur d'enfants et d’élèves de l’enseignement secondaire. Les cinéphiles seront, par ailleurs, invités à une conférence placée sous le thème "Le réalisme dans le film documentaire" avec la participation de critiques et de réalisateurs qui discuteront de l'évolution de ce genre dans le cinéma marocain.



Les organisateurs font également état d'une projection en plein air, ponctuée de séquences musicales, en vue de célébrer la beauté du Sahara dans une ambiance enchanteresse et profiter d'une expérience cinématographique unique.



Des projections de films à la prison locale de Zagora et des visites aux associations des personnes à besoins spécifiques sont également au programme afin de permettre à ces catégories sociales de bénéficier pleinement des festivités.