Zagora à l’heure de son Forum provincial de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire

08/05/2024

L’édition 2024 du Forum provincial de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire de Zagora s’est ouverte, mardi, avec la participation de plus de 30 établissements d’enseignement supérieur et instituts de formation.



Co-organisé par la Direction provinciale de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le Conseil provincial de Zagora, ce forum vise à orienter les lycéens dans leurs choix d'étude et leur fournir les informations nécessaires pour tracer leur avenir scolaire, universitaire et professionnel.



Cet évènement, initié en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad, l’Université Ibn Zohr et le groupe Challenge Orientation, cible plus de 6.000 élèves qui se préparent à passer les examens régional et national du baccalauréat.



"Cette édition, qui s’étale sur quatre jours, se déroulera en quatre étape", a indiqué le directeur provincial de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Zagora, Redouane Fadil, expliquant qu’outre la ville de Zagora, le forum fera également escale dans les communes d’Agdz, Tagounite et Tazarine.



Dans une déclaration à la MAP, M. Fadil a souligné que ce forum a pour objet d’informer les élèves sur les différentes spécialités, ainsi que les établissements universitaires et les instituts auxquels ils peuvent accéder pour leurs études supérieures ou professionnelles, ainsi que sur les dernières nouveautés dans le domaine de la communication scolaire, professionnelle et universitaire.



Au programme de ce forum, a-t-il poursuivi, figurent plusieurs activités ayant pour but de renforcer la personnalité de l’élève et de le motiver pour qu’il puisse consolider ses compétences et mieux choisir son futur cursus universitaire ou de formation professionnelle.



De son côté, Fatima Zahra Ait Talhaja, 3ème vice-présidente du Conseil provincial de Zagora, a indiqué que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs définis dans le programme de développement 2022-2027 de Zagora, en particulier l'objectif centré sur le soutien aux élèves de la province pour l’accès aux écoles et instituts d’études supérieures.



Elle a ajouté que cette édition met l’accent aussi bien sur l’information et la sensibilisation que sur l’orientation afin d’informer les élèves et de les aider à choisir leur voie d’orientation pour leurs études supérieures et carrières professionnelles.



La première journée de ce forum a été marquée par la présence d’un grand nombre de lycéens et de parents d'élèves en quête d’informations, d’un cursus universitaire ou professionnel, d’une orientation, d’une assistance personnelle ou d’une inscription à un établissement d’enseignement supérieur.