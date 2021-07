Youssef En-Nesyri veut rester au FC Séville

15/07/2021

L'international marocain Youssef En-Nesyri, veut rester au moins une saison supplémentaire au club andalou de FC Séville malgré les offres qu’il a reçues notamment de plusieurs équipes anglaises, rapporte, mardi, le quotidien sportif « AS ». Le trio marocain Youssef En-Nesyri, Yassine Bounou et Munir El Haddadi a repris, lundi, les entraînements avec le FC Séville qui se prépare pour la prochaine saison, précise le journal, assurant que la volonté d’En-Nesyri est de poursuivre son aventure avec l’équipe espagnole. Meilleur buteur du FC Séville la saison dernière au championnat et en Ligue des champions, l’attaquant marocain est une pièce-maîtresse dans le schéma tactique de l’entraîneur Julen Lopetegui, fait noter la publication. La direction sportive du club andalou, conduite par Monchi, est satisfaite des prestations du joueur marocain, l’une des révélations de la Liga et de la Ligue des champions, selon « AS ». Formé à l'Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a joué avec Malaga avant de signer à Leganés, dans la banlieue de Madrid. Ensuite, il a été transféré au Séville FC pour un montant de 20 millions d’euros.