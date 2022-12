Youssef En-Nesyri : Nous continuerons l'aventure au Mondial avec la même détermination

Zakaria Aboukhlal : L’EN est devenue un adversaire redoutable et difficile à battre

05/12/2022

Abdessamad Ezzalzouli : Le Onze national dispose de tous les atouts pour remporter le match contre l’Espagne



Youssef En-Nesyri, joueur de la sélection nationale marocaine de football, a indiqué que l’équipe du Maroc ne va pas se contenter de ce qu'elle a réalisé et qu'elle est déterminée à poursuivre l’aventure à la Coupe du monde de football, Qatar 2022, avec la même volonté et la même détermination.



En-Nesyri a ajouté, dans une interview accordée au journal qatari ’’Arraya’’, publiée samedi, que l'équipe nationale a réussi à présenter un bon niveau et à réaliser un bel exploit en se qualifiant aux huitièmes de finale à la tête d'un groupe très fort, et à apporter la joie dans le cœur de tout le peuple marocain.



Il a souligné que ce qui a été réalisé était le rêve de tout un peuple, pas seulement de l'équipe nationale, et «nous sommes heureux d'avoir réussi à réaliser ce rêve, et nous sommes déterminés à poursuivre le rêve au Qatar avec la même volonté, la même détermination et persévérance».



L'attaquant des Lions de l'Atlas a noté que le match des huitièmes de finale contre l'équipe espagnole ne sera pas facile du tout. Il a déclaré dans ce sens: "Notre concentration sera sur nous-mêmes, nos capacités, et la possibilité de présenter un niveau digne de l'équipe nationale marocaine afin de poursuivre l’aventure avec succès".



Youssef En-Nesyri a salué, par ailleurs, la bonne organisation de cette fête footballistique par le Qatar, soulignant que le soutien des supporters du monde arabe aux équipes arabes dans cette Coupe du monde était "très impressionnant".



Pour sa part, Zakaria Aboukhlal a assuré que la sélection marocaine est animée d'une volonté de fer pour signer un résultat positif face à l'Espagne, rapporte la MAP.

L'équipe nationale disputera ce match décisif, avec en ligne de mire la qualification pour les quarts de finale, a-t-il déclaré à la presse peu avant une séance d'entrainement des Lions de l'Atlas, effectuée samedi, en prévision de cette rencontre.



Selon l'international marocain, auteur de la deuxième réalisation des Nationaux face à la Belgique en phase de poules, l'équipe nationale, sous la houlette de Oualid Regragui, est devenue un "adversaire redoutable et difficile à battre".



Après avoir exprimé sa joie pour la qualification historique du Maroc en huitièmes de finale, Zakaria Aboukhlal a indiqué que les joueurs sont déterminés à faire bonne figure face aux champions du monde 2010.



De son côté, Abdessamad Ezzalzouli s'est dit convaincu que le Onze national dispose de tous les atouts pour remporter cette rencontre, mettant en avant les qualités techniques de l'équipe du Maroc. Cette séance d'entrainement, effectuée au stade Dhail, a été marquée par la participation de l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale.



Au terme du premier tour, les Lions de l'Atlas ont terminé à la tête du groupe F avec 7 unités, devançant la Croatie (5 pts). La Belgique (4 pts) et le Canada (0 pt) ont été éliminés.