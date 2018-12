Youssef Drissi sacré meilleur jeune créateur de mode en Afrique

01/01/2019

Le Marocain Youssef Drissi a été sacré, novembre dernier à Dakhla, meilleur jeune créateur de mode en Afrique, dans le cadre de la onzième édition du Festival international de la mode en Afrique (FIMA). Au terme d'un concours relevé ayant mis en lice des stylistes aussi talentueux les uns que les autres, Drissi fera la différence à la faveur de sa manière de conceptualiser le vêtement et sa capacité de sortir du conformisme. Le jeune styliste, au look anarchiste et aux modèles fantaisistes, a devancé d’une tête l’Ivoirien Kevin Santony, qui a épaté l’assistance par sa délicatesse dans l’utilisation des robes, des bijoux et des accessoires. Le Burkinabé Black, qui a revisité les vêtements africains et fait un nouvel usage du turban touareg, a fermé le podium de ce concours.