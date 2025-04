Youssef Amrani met en avant les valeurs d’inclusion et de partage que porte l’ambition sportive du Maroc

Présentation de la Coupe du monde des clubs

18/04/2025

A l’occasion d’une cérémonie officielle organisée mercredi par la FIFA à Washington pour la présentation de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui se tiendra entre le 14 juin et le 13 juillet aux Etats--Unis, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a délivré un message fort autour des valeurs d’inclusion, de partage et de dépassement que porte l’ambition sportive du Royaume.



Dans son intervention, lors de cet évènement marqué par la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, l’ambassadeur a rappelé que l’organisation par le Maroc de deux compétitions sportives majeures – la Coupe d’Afrique des nations cette année et la Coupe du monde 2030 – constitue un immense honneur et un vecteur d’unité. «Le football est plus qu’un simple sport, c’est un langage universel, un catalyseur, un pont de rapprochement entre les peuples, les cultures et les identités », a déclaré M. Amrani.



Cette cérémonie a également été l’occasion de dévoiler le trophée et l’affiche officielle de Mondial des clubs. Le poster met à l’honneur, entre autres, deux grands joueurs marocains, Soufiane Rahimi du club émirati d'Al Ain et Jamal Harkass du Wydad Athletic Club de Casablanca, symboles pour l’ambassadeur "des performances exceptionnelles du Maroc sur le terrain, mais aussi de son rayonnement croissant sur la scène sportive internationale".



«A travers le football, le Maroc affirme une vision d’avenir : celle d’un Royaume ouvert, confiant et profondément attaché aux valeurs humaines de respect, d’inclusion et d’excellence", a souligné M. Amrani.



Et de conclure que le Maroc s’est doté aujourd’hui d’une infrastructure footballistique dépassant les standards internationaux à la faveur d’une modernisation transversale engagée par le Royaume qui se prépare dans les meilleures conditions et avec tous les engagements qui correspondent à l'accueil de ces rendez-vous majeurs de l'agenda footballistique africain et international.



De son côté, Gianni Infantino a cité l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, parmi les compétitions phares de la FIFA dans les années à venir, soulignant que ce tournoi, en plus de rassembler le monde autour d'une seule passion, contribue également à l’essor économique.