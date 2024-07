Youssef Amrani: La cohérence de l'OTAN se construit également au Sud

L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a pris part, à l'occasion du "Forum public de l’OTAN" qui se tient en marge du Sommet de Washington célébrant le 75ème anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à un panel sous le thème "L’OTAN regarde vers le Sud : perspective stratégique et relations de partenariat".



M. Amrani a participé à cet événement aux côtés du secrétaire général adjoint délégué de l’OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité, Javier Colomina, et de l’ancienne secrétaire d’Etat à la défense du Portugal et présidente du groupe de réflexion de l’OTAN sur son voisinage sud, Ana Santos Pinto.



Lors de cette plateforme, le diplomate marocain a mis en lumière l’historique du partenariat entre le Maroc et l'OTAN, soulignant que "depuis le lancement du Dialogue méditerranéen, le Royaume s'est toujours efforcé, en pionnier, de construire une collaboration mutuellement bénéfique avec l’Alliance, pour répondre conjointement aux enjeux transversaux et aux menaces partagées".



"Cette relation est en phase avec les principes de sécurité collective et indivisible, qui sont fondamentaux pour répondre aux défis sécuritaires actuels", a précisé le diplomate.

Youssef Amrani a, en ce sens, mis en exergue "la nécessité de renforcer et rehausser le dialogue politique entre l'OTAN et ses partenaires du Sud", précisant qu’un dialogue politique fort et cohérent est crucial pour promouvoir la compréhension mutuelle et établir une coopération pratique basée sur la confiance.



Une exigence d’autant plus marquée, a souligné l’ambassadeur, que "l'émergence de nouveaux défis sécuritaires appelle plus que jamais une approche intégrée et globale".



Il a prôné "des discussions plus constructives, ouvertes et régulières avec le Sud afin d’asseoir des dynamiques plus assertives dans l’interaction avec les partenaires du flanc méditerranéen". Une approche que l’ambassadeur estime "nécessaire de perfectionner" pour répondre pleinement aux ambitions et aux priorités des pays partenaires du dialogue méditerranéen tout en saisissant les opportunités multiples qui se présentent.



L’Atlantique constitue un vecteur fort pour dynamiser la coopération internationale avec l’ensemble des partenaires, a-t-il relevé, notamment grâce à "la vision du Royaume qui reconfigure l’espace atlantique africain de façon transversale, apportant des changements majeurs dans les réalités géopolitiques de la région", a-t-il soutenu.



Le diplomate s’est longuement attardé sur la Vision atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, présentant l’essence éminemment humaniste, pragmatique et solidaire de cette démarche qui préside des engagements marocains dans la région pour construire un corridor de développement et de prospérité partagés.



"La paix et la sécurité sont des prérequis au développement et aux progrès", a indiqué l’ambassadeur, ajoutant "qu’il ne s’agit pas de dissocier les objectifs humains de leur soubassement sécuritaire", tout en précisant "qu'il est nécessaire de maintenir une approche holistique qui enrichit l’ensemble des engagements nationaux, régionaux et internationaux qui foisonnent dans l’espace atlantique".



Cette approche de complémentarité et d’agencement des efforts internationaux est au cœur de la Vision Royale qui connecte les aspirations des citoyennes et citoyens africains avec des stratégies focalisées sur l’intégration, le partage et la solidarité, a indiqué M. Amrani.



Une appréciation largement partagée qui a fait écho à l’appel lancé pour favoriser davantage le partenariat avec le Sud, notamment dans le cadre du dialogue méditerranéen, a conclu l'ambassadeur.