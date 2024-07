Youssef Amrani : La Vision atlantique du Royaume est fondamentalement humaniste

07/07/2024

La Vision atlantique du Royaume est un projet politique global auquel le Maroc contribue avec conviction, appui et abnégation grâce à une stratégie séquencée et fondamentalement humaniste, a affirmé, vendredi à Dakhla, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, mettant en lumière les convergences stratégiques de l'Afrique Atlantique et la vision du Royaume pour un continent intégré, inclusif et prospère.



"L'Afrique Atlantique n'est pas qu'une question de géographie", a souligné l'ambassadeur lors d'un panel de haut niveau dans le cadre du Morocco Today Forum (MTF) 2024.

La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI initie une émulation sans précédent dans la transformation de l'Afrique Atlantique, a expliqué M. Amrani, notant que cette vision est fondée sur quatre piliers essentiels : la connectivité, la coopération, l'intégration économique et la prospérité citoyenne.



"Le Maroc a une vocation atlantique forte et assumée", a poursuivi M. Amrani, ajoutant que le Royaume est engagé structurellement à créer des liens physiques, économiques et sociaux pour favoriser d’abord et avant tout le développement humain et par la même occasion la marche avant de l’émergence africaine.



Parmi les perspectives phares, le diplomate a mentionné l'Initiative Royale pour les pays du Sahel, visant à favoriser l'accès à l'océan Atlantique, faisant observer que cette Initiative ambitionne de stimuler les échanges commerciaux, générer des investissements et créer des emplois. "Il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais de développement, d’intégration et de transformation des paradigmes", a-t-il précisé.



Des projets concrets comme le port de Dakhla et le gazoduc Nigeria-Maroc reflètent cette Vision et donnent un contenu substantiel aux stratégies d’intégration qui s’opèrent transversalement dans la région, a encore dit M. Amrani, affirmant que "ces mégaprojets créent de la richesse et renforcent la confiance des citoyens en leurs institutions".



L'ambassadeur a également rappelé l'importance d’asseoir des corridors efficients, soulignant que "le maillage atlantique est essentiel pour une croissance inclusive et durable".



Poursuivant sur cet élan, il a mis en avant la nécessité de partenariats diversifiés. "Nous agissons de concert avec nos partenaires africains, européens et américains", a-t-il déclaré.



Le Maroc participe activement à des initiatives comme le Partenariat pour la coopération atlantique lancé par Washington, en plus de ses engagements indéfectibles pour la coopération sud-sud et des partenariats réussis et efficients dans une diversité de cadre de travail comme au niveau du dialogue politique avec l'OTAN, qui célèbre dans quelques jours à Washington son 75ème anniversaire, a rappelé le diplomate.



Questionné sur les défis, M. Amrani a souligné l'importance du capital humain et des infrastructures. "L'Atlantique est à la fois une solution et un enjeu", a-t-il expliqué.



La croissance démographique prévue et l'augmentation du trafic commercial offrent des opportunités significatives pour des investissements visionnaires. "Le Maroc se saisit de ces opportunités et agit résolument dans l’intérêt collectif, apportant là où il peut une contribution forte, un intérêt soutenu et une solidarité sans faille qui promeuvent un nouveau narratif géopolitique dans la région", a-t-il soutenu.



Et de conclure que "Le Maroc ne se résout pas à l'inertie atlantique". "Nous mobilisons tous nos efforts pour accompagner la transformation atlantique, dans l’écoute, la concertation et le partage avec l’ensemble de nos partenaires pour un développement durable et inclusif qui génère du progrès et de l’appropriation politique à tous les niveaux", a-t-il dit.