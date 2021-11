Youssef Aidi : Le gouvernement doit adopter une stratégie pour éclairer l’ opinion publique sur tous les aspects concernant la vaccination contre la Covid-19

04/11/2021

La polémique du pass vaccinal et l’obligation de la présentation de ce document dans les espaces public et privé ont fait l’objet d’une question orale posée par le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers au ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.



A ce propos, le président du Groupe socialiste à la deuxième Chambre Youssef Aidi a insisté sur le fait que le fond du sujet est de savoir qui sont les Marocains convaincus par la vaccination contre la Covid-19 et ceux qui ne le sont pas, ce qui relève de la responsabilité du gouvernement.



En réaction à la réponse du ministre, le Groupe socialiste n’a pas manqué de relever l’absence d’une stratégie claire dans ce sens de l’Exécutif qui n’a pu toucher les larges couches de la société, ni parvenir à les convaincre de l’importance de la campagne de vaccination.



A cet effet, le conseiller ittihadi a souligné que nombreux sont les Marocains qui ont été victimes de fake news relayées sur les réseaux sociaux, précisant par là même que le ministère de tutelle ne dispose d’aucune stratégie de communication devant en principe préserver les acquis réalisés par notre pays et contrer les infox orchestrées.



Et d’ajouter que l’on ne peut laisser les citoyens victimes de ces campagnes de désinformation, appelant le gouvernement à adopter une stratégie pour éclairer l’opinion publique sur tous les aspects concernant la vaccination contre la Covid-19.



En dernier lieu, Youssef Aidi a insisté sur le fait d’accorder l’importance qui se doit aux cadres de la santé, les « frontliners » qui, depuis le début de la pandémie, ont toujours répondu présent. Signalant que l’on ne peut nier les efforts déployés par le Maroc en vue de se procurer les doses vaccinales sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, sans omettre, bien entendu, les mesures économiques et sociales d’accompagnement prises par notre pays pour faire face à la crise engendrée par l’épidémie du nouveau coronavirus.



H.T