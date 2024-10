Younes El Khamlichi s'adjuge le Prix international du Qatar pour le dialogue des civilisations

29/10/2024

Le Marocain Younes El Khamlichi s'est adjugé le 3ème Prix international du Qatar pour le dialogue des civilisations, organisé par le Comité qatari de l’Alliance des civilisations au ministère des Affaires étrangères et l'Université du Qatar, sous le thème "Dialogue des sciences: vers un cadre civilisationnel pour l'intégration du système éducatif".



M. El Khamlichi a remporté le prix pour sa recherche portant sur "Les fondements théoriques et pratiques du dialogue entre les sciences et l'intégration des connaissances : une recherche sur ses systèmes, ses raisonnements et ses articulations".



Selon les organisateurs, le prix a été décerné à l'issue d'une évaluation rigoureuse par des comités de jurys scientifiques locaux et internationaux, selon des critères spécifiques axés sur l'originalité, la qualité du contenu et la profondeur de l'analyse.



Le deuxième prix a, quant à lui, été décerné à l'Egyptien Medhat Maher, tandis que le comité scientifique et les membres du jury externe ont unanimement décidé de ne pas attribuer le premier prix, aucun travail de recherche soumis ne répond aux critères d'excellence requis.

S'exprimant à cette occasion, le doyen du Collège de la charia et des études islamiques de l'Université du Qatar, Ibrahim bin Abdullah Al-Ansari, a salué les efforts déployés par le Comité qatari de l’Alliance des civilisations au ministère des Affaires étrangères pour soutenir ce prix international.



Il a souligné que cette collaboration est le prolongement d'un long partenariat depuis que le Comité a décidé de faire du thème du dialogue des civilisations un sujet académique étudié dans les universités et une thématique de recherche, notant que ce partenariat a donné lieu à de nombreuses réalisations.



M. Al-Ansari a également mis en avant le rôle dudit prix dans la promotion des valeurs de dialogue entre les civilisations, relevant l'importance de la coopération permanente entre le Collège de la charia et le Comité qatari de l’Alliance des civilisations.



Cette édition a pour but d'atteindre un ensemble d'objectifs, notamment le développement de l'éducation en tant que moyen de rapprochement humain sans distinction religieuse ou ethnique, et l'exploration de l'intégration entre les sciences et les connaissances et leur application dans les programmes éducatifs.