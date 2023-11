Ylva Johansson : Les Marocains sont un exemple d'intégration en Europe

17/11/2023

La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a souligné, jeudi à Madrid, la capacité des Marocains établis en Europe à s'intégrer dans leur pays d'accueil, saluant cet '’exemple positif de la migration’’.



'’Le cas des Marocains dans les communautés européennes est un exemple positif. Ils ont même réussi à accéder aux postes de responsabilité et de gestion des affaires locales dans plusieurs pays’’, a indiqué Mme Johansson, lors de l’ouverture de la conférence annuelle du Réseau européen des migrations, tenue jeudi et vendredi dans la capitale espagnole.



Plusieurs cadres marocains se sont également distingués dans plusieurs secteurs d’activité, a fait valoir la commissaire européenne, mettant l’accent sur la contribution des migrants dans le développement de l’Europe.



‘’L’Europe a besoin de la migration. Nous avons besoin de l’ambition, de l’énergie et de l’effort des migrants’’, a ajouté Mme Johansson, notant que les migrants sont une ‘’valeur ajoutée pour nos sociétés et nos entreprises qui œuvrent pour renforcer leur compétitivité’’.



La responsable européenne a plaidé, à cet effet, pour une approche ‘’globale’’ dans le traitement de la question migratoire, notant que ''le moment est venu pour regarder vers l’avenir et trouver des solutions adaptées à la situation actuelle''.



Lors de cette conférence annuelle, les participants se penchent, entre autres, sur les progrès réalisés pour définir une vision à long terme des politiques d'immigration légale, au bénéfice des pays d’origine et d’accueil.