Yassine Bounou officiellement à Al Hilal

21/08/2023

Le club espagnol de FC Séville a annoncé, jeudi soir, un accord avec l'équipe saoudienne d'Al Hilal pour le transfert de son portier marocain Yassine Bounou.



"Le FC Séville remercie Bounou pour son travail et sa performance durant cette étape qui se termine et lui souhaite bonne chance dans la nouvelle étape qui s'ouvre pour lui. Merci Bounou",souligne le club espagnol dans un communiqué.



Ayant rejoint le FC Séville lors de la saison 2019/20, Bounou a disputé 142 matchs officiels et remporté plusieurs titres dont celui du premier trophée Zamora de sa carrière et de son club.



Lors de la saison 2022-2023, il remporte la Ligue Europa en jouant un rôle clé lors de la séance des tirs au but après un match nul (1-1) face à l'AS Rome. Le gardien marocain arrête deux penaltys et s'offre un deuxième titre européen avec l'équipe andalouse. Le Lion de l'Atlas rejoint ainsi au sein du club saoudien Neymar, Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic ou encore Ruben Neves.



Selon des médias, le montant du transfert de l'international marocain s'élèverait à 21 millions d'euros. Auteur d'une performance remarquable avec la sélection nationale lors du Mondial de Qatar, où le Maroc a atteint les demi-finales, et vainqueur avec le FC Séville de l'Europa League, le portier international marocain était dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, tout particulièrement le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich.