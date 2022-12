Yassine Bounou candidat pour le trophée “The Best”

23/12/2022

L'international marocain Yassine Bounou figure parmi les sept candidats pour le trophée "The Best" du meilleur gardien de but 2022, décerné par la Fédération internationale de football (FIFA)



Les six autres gardiens de but en lice pour succéder au Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de l'édition 2021, sont Alisson Becker (Brésil), Thibault Courtois (Belgique), Dominik Livakovic (Croatie), Emiliano Martinez (Argentine), Mike Maignan (France) et Manuel Neuer (Allemagne), indique la FIFA.

Les Best FIFA Football Awards 2022 seront décernés le 27 février 2023, souligne la même source.



Ils récompenseront les réalisations du 8 août 2021 au 18 décembre 2022, précise la FIFA.

Yassine Bounou, 31 ans, a été impérial lors du Mondial-2022, signant des prestations de haute facture tout au long de la compétition.



Le joueur du FC Séville a été notamment décisif contre l’Espagne lors de la séance des tirs au but, avec deux parades sur les tirs de Carlos Soler et Sergio Busquets.



Le dernier rempart marocain, qui a disputé six matchs avec les Lions de l’Atlas au Qatar, est devenu le premier gardien africain à réussir un clean sheet lors de trois matches d'une même édition de Coupe du monde.



Il convient de rappeler que Yassine Bounou compte déjà à son palmarès le trophée Zamora (2021-2022), titre attribué au meilleur gardien de but de la Liga.

Divers

Futsal



La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue lettonne sur le large score de 7 buts à 2 en match amical disputé jeudi au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura.

Le festival de buts des Lions de l’Atlas a été signé Youssef Jaouad, Soufiane Chaaraoui, auteur chacun d’un doublé, Othmane Boumezou, Ismail Ouadouh et Bilal Bekkali.

Ce succès est le deuxième empoché par les doubles champions d’Afrique en titre après celui de mercredi face à la même sélection (9-2).

Cette double confrontation amicale sert pour les hommes de Hicham Dguig de préparation aux prochaines échéances.



Basketball

Voici le programme de la 9è journée de la division excellence de basketball hommes:

Samedi

(17h00) AS. El Hajeb-KACM (salle Omnisports - El Hajeb)

(19h00) IRT-A.Béni Znassen (salle Ziaten – Tanger)

(17h00) WAC-O.Youssoufia (salle WAC – Casablanca)

(16h00) M.Tanger-ASS (salle Ziaten – Tanger)

(19h00) MAS-RCA (salle 11 Janvier – Fès)

(15h00) AS FAR-FUS (salle Centre sportif des FAR – Salé)