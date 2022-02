Yassine Bounou : Notre principal objectif est de participer à la Coupe du monde

18/02/2022

La sélection marocaine est prête à affronter le match barrage contre la République Démocratique du Congo en mars prochain et assurer sa qualification pour la Coupe du Monde de Qatar, a affirmé le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou. «Le grand moment est venu. Le groupe est tout à fait prêt à jouer ce match et réaliser son objectif de se qualifier à ce rendez-vous planétaire », a assuré Bounou dans une déclaration à MAP-Madrid. «Notre principal objectif, depuis la nomination du sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, est de participer à la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar et redorer le blason du football marocain sur la scène internationale », a fait observer le sociétaire de FC Séville, l’un des joueurs révélations du championnat espagnol lors de ces deux dernières saisons. «Véritablement, nous avons un excellent groupe soudé composé de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talents, mais aussi beaucoup de valeurs. Nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons d’agir et de se sacrifier pour réaliser nos objectifs », a-t-il martelé, se disant confiant en la capacité du groupe pour « représenter de la meilleure manière un pays important comme le Maroc ». «La Coupe d’Afrique qui s’est déroulée au Cameroun était une étape importante pour nous préparer fortement et rester compétitifs afin d’arriver dans les meilleures conditions au match de la RDC», a encore indiqué Bounou, vainqueur de la première édition du Trophée du Meilleur Africain du championnat espagnol de football à mi-saison, initiée par La Liga. Pour l’ancien gardien du Wydad de Casablanca et de l’Atletico Madrid, « tous les matchs disputés au Cameroun ont été très utiles dans un contexte africain difficile », déplorant la sortie des Lions de l’Atlas suite à leur défaite en quart de finale contre l’Egypte (2-1) après les prolongations. «Après l’expérience de la CAN au Cameroun, toutes les composantes de la sélection marocaine sont focalisées sur le prochain défi, celui de la qualification à la Coupe du Monde », a-t-il insisté. S’agissant du prix décerné par La Liga, instance qui gère le football professionnel en Espagne, Bounou s’est dit « honoré de représenter le football marocain et africain dans un championnat aussi important et compétitif ». «Nous Africains, nous avons cette responsabilité de jouer bien et de transmettre une bonne image pour ouvrir la porte à d’autres talents pouvant évoluer dans l’avenir au championnat espagnol», a soutenu le portier marocain, lors d’une visio-conférence organisée à cette occasion. Revenant sur le parcours de FC Séville, Bounou a indiqué que l’objectif du club andalou, deuxième en championnat à quatre points du Real Madrid, est d’affronter chaque adversaire de la meilleure manière possible. «Ce groupe progresse depuis trois ans et nous devons parvenir à des objectifs plus élevés. Cette saison est un défi pour nous et notre objectif principal est d’arriver en fin de saison avec des possibilités pour remporter le titre », a-t-il dit. Yassine Bounou a été désigné vainqueur de la première édition du Trophée du Meilleur Africain du championnat espagnol de football à mi-saison. Bounou a devancé l'attaquant nigérian de Villarreal Samuel Chukwueze et son compatriote, l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri. Le gardien marocain est l’un des joueurs les plus importants cette saison en Liga. Il a disputé 20 matches pour le FC Séville en Liga et en Champions League et n’a concédé que 13 buts en 1800 minutes, aidant ainsi le club andalou à se positionner à la deuxième place du championnat. Bounou est devenu le gardien numéro 1 de Séville et l’un des meilleurs en LaLiga depuis son transfert de Gérone en 2019. Lors de cette période, il a notamment aidé Séville à remporter l’Europa League.