Yassine Bounou : La CAN, un nouveau défi pour la sélection marocaine

Achraf Hakimi : Les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes pour réaliser des résultats positifs

07/01/2024

La Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2023), qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, constitue un nouveau défi à relever par les Lions de l’Atlas, a affirmé le gardien de but de la sélection nationale, Yassine Bounou.



"La sélection marocaine connaît la présence de nouveaux joueurs qui apporteront un nouveau souffle au groupe", s’est félicité Bounou dans une déclaration à la chaîne YouTube de la Fédération Royale marocaine de football.



Tous les joueurs sont au top de leur forme, a affirmé Bounou, désigné meilleur gardien de but en Afrique lors de la dernière cérémonie des CAF Awards, ajoutant que les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions.



Le groupe s’appuie sur la même mentalité qui le pousse à réaliser de bonnes performances, a assuré le gardien d’Al-Hilal saoudien, exprimant ses remerciements au public marocain pour son soutien inlassable.

De son côté, Achraf Hakimi s’est dit heureux de préparer la CAN avec l’équipe nationale, juste après le Trophée des champions avec le Paris Saint-Germain.



Il a aussi adressé ses remerciements aux supporters marocains pour leur soutien inconditionnel, affirmant que les joueurs marocains donneront le meilleur d’eux-mêmes pour réaliser des résultats positifs.



L’équipe nationale, qui disputera la phase de poules de la CAN Côte d'Ivoire-2023 dans la ville de San Pedro, évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.