Yassin Ayoub signe au Panathinaïkos

24/01/2020

Le milieu marocain du Feyenoord Rotterdam, Yassin Ayoub, a signé un contrat de 3 saisons et demie avec le Panathinaïkos, quatrième du championnat grec, a fait savoir le club athénien mercredi, sans pour autant préciser le montant du transfert.

Ayoub, qui effectuait sa deuxième saison au Feyenoord, a évolué au FC Ultrecht, son club formateur, pour lequel il a disputé 146 matches et inscrit 19 buts, entre 2012 et 2018. Au niveau international, Ayoub, 25 ans, a joué dans diverses équipes de jeunes des Pays-Bas (U17 avec un titre de champion d'Europe en 2011, U18, U19, U21) entre 2010 et 2015, avant de choisir de défendre les couleurs du Maroc, son pays natal.

Convoqué en 2016 pour un match amical par Hervé Renard, alors sélectionneur des Lions de l'Atlas, il n'avait toutefois pas été retenu dans le groupe qui a pris part à la Coupe du monde 2018, en Russie.