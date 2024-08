Yahya Attiyat-Allah rejoint Al Ahly en prêt

11/08/2024

Le FK Sotchi a officiellement annoncé, vendredi, le transfert de l’international marocain Yahya Attiyat-Allah en prêt au club égyptien d’Al Ahly pour la saison 2024-2025.



"Le défenseur marocain de 29 ans sera prêté à Al-Ahly pour la saison 2024/25. Le club a remporté hier le titre de champion d'Egypte pour la 44e fois de son histoire", a indiqué le FK Sotchi dans un communiqué publié sur son site officiel.



“Avant de partir en prêt, Attiyat-Allah a prolongé son contrat avec Sotchi jusqu'à la fin de la saison 2026/27", a précisé le Futbolny Klub Sotchi, qui a été relégué en D2, après une saison difficile en Première Ligue russe avec seulement 21 points au compteur.

"Le club le plus titré du continent africain aura un droit prioritaire pour l’achat du joueur à l'expiration du contrat de prêt", ajoute-t-on.



L’infatigable latéral gauche, qui a brillé sous les couleurs du Wydad de Casablanca, s’est engagé avec le FK Sotchi en février dernier pour environ un demi-million d’euros.

Le Lion de l’Atlas a disputé 11 matches officiels avec le club russe, au cours desquels il a marqué un but et délivré trois passes décisives.