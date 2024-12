Yaël Braun-Pivet : Nos deux parlements vont avancer main dans la main pour relever les grands défis

13/12/2024

La Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de la République française vont avancer main dans la main pour relever les grands défis auxquels sont confrontées les deux nations, a souligné, mercredi à Rabat, la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet.



A l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, marqués par la signature d’un protocole de coopération parlementaire, Mme Braun-Pivet s’est dite "très heureuse de pouvoir, avec cet accord, montrer que nos deux parlements vont avancer main dans la main pour mieux relever les grands défis auxquels font face les deux nations".



Cette relation de confiance, de travail et d'amitié entre les deux parties prend un nouvel élan, a-t-elle relevé, notant qu’il s’agit d’un "signe extrêmement fort".

Et d’ajouter que "nous représentons chacun nos populations, et nous avons ce privilège de pouvoir nouer des liens d'amitié, de collaboration et de travail, dans la durée".



Rappelant la visite d’Etat, effectuée au Maroc par le Président Emmanuel Macron à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI et marquée par la signature de la Déclaration relative au "Partenariat d’exception renforcé" entre le Royaume du Maroc et la République française, Mme Braun-Pivet a précisé que sa visite s’inscrit dans la volonté de donner une "dimension parlementaire" à ce partenariat.



Elle s’est, dans ce sens, réjouie de la conclusion du protocole de coopération qui ouvre une nouvelle page de coopération parlementaire entre les deux pays.