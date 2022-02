Xi appelle Hong Kong à “prendre toutes les mesures” pour mettre fin à l'épidémie

Le président chinois Xi Jinping a appelé les autorités de Hong Kong à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour contrôler une vague sans précédent de contaminations au variant Omicron, ont rapporté mercredi des journaux hongkongais pro-Pékin. Cette déclaration intervient un jour après que la cheffe de l'exécutif Carrie Lam a exclu un confinement total de la ville, à l'image de ce qui se fait en Chine. Depuis le début de la pandémie, Hong Kong adhère à la politique "zéro Covid" de la Chine continentale. Mais depuis l'apparition fin décembre des premiers cas du variant Omicron, hautement contagieux, la ville enregistre plus d'un millier de cas par jour avec des hôpitaux submergés. Elle a décompté mercredi 4.280 cas de contamination, un nouveau record. Les quotidiens hongkongais pro-Pékin Ta Kung Pao et Wen Wei Po ont rapporté que M. Xi avait demandé aux autorités de "mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger" la santé. Hong Kong doit "donner la priorité à la stabilisation et au contrôle de la situation de Covid avant toute autre chose", a ajouté M. Xi. Quelques heures après la publication de ces déclarations, Mme Lam lui a exprimé sa "gratitude" pour l'inquiétude dont il a fait part. "Le gouvernement va, conformément à l'importante instruction du président Xi Jinping, assumer la responsabilité principale d'adopter toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la vie et la santé des habitants de Hong Kong", a-t-elle assuré mercredi dans un communiqué. La Chine reste l'un des rares pays au monde à appliquer la politique "zéro Covid", qui consiste à éliminer tout foyer épidémique en confinant durant des semaines des villes entières, en recherchant les cas contact et en effectuant des dépistages massifs. Mais il n'est pas certain que Hong Kong, l'une des villes les plus densément peuplées du monde, puisse un jour revenir à zéro cas, même avec un confinement total, étant donné le nombre considérable d'infections par Omicron auxquelles elle est confrontée. Depuis l'émergence fin décembre du variant, les autorités sont mise à rude épreuve, elles ont renforcé les mesures de distanciation sociale, fermé les écoles, après 18H00 les restaurants ne peuvent plus servir que des plats à emporter. L'administration de Mme Lam a demandé ce week-end de l'aide à la Chine, notamment pour augmenter les capacités de dépistage et construire rapidement des installations de quarantaine. Les hôpitaux sont submergés et au moins deux établissements ont installé des patients dans des lits en plein air, dont beaucoup de personnes âgées blotties sous plusieurs couches de couvertures. La semaine dernière, les rayons des supermarchés ont été pris d'assaut par les habitants qui ont fait des provisions de nourriture et de produits de première nécessité.