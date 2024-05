Xavi affirme avoir toujours la “confiance” de son club

Malgré les rumeurs de départ

20/05/2024

L'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a dit samedi bénéficier toujours de la "confiance" de son club, malgré les spéculations sur son possible départ.



Vendredi, de nombreux médias espagnols avaient pourtant évoqué un possible limogeage de Xavi dans les prochaines semaines, en raison de ses récentes déclarations, peu appréciées par son président Joan Laporta.



L'entraîneur catalan avait souligné les difficultés financières de son club pour rivaliser avec les grosses écuries européennes, en comparant la situation du Barça à celle de son rival, le Real Madrid.



"Ces informations ne m'intéressent pas, (le club) m'a transmis sa confiance. Pour moi, absolument rien n'a changé," a déclaré Xavi en conférence de presse.



Devenu entraîneur des Blaugranas en novembre 2021, Xavi, 44 ans, avait déclaré en janvier qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison, avant qu'une série de bons résultats en avril ne rebatte les cartes et le pousse finalement à rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2025.



"Si l'on doit parler de certaines choses avec le président, nous le ferons, mais en théorie, la situation est la même qu'il y a trois semaines", a-t-il affirmé samedi.



Cette saison, le Barça n'est pas parvenu à remporter de trophée. Il peut tout de même assurer sa deuxième place en Liga, avec actuellement quatre points d'avance sur le troisième Gérone, en battant le Rayo Vallecano dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée.



"Je n'ai senti aucun joueur perturbé par la situation, nous sommes concentrés sur le match contre le Rayo," a ajouté le coach, au terme d'une conférence de presse bien plus courte qu'à l'accoutumée.