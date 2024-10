World Power-to-X Summit à Marrakech : Signature de quatre conventions dans le domaine de l'hydrogène vert

09/10/2024

Quatre conventions relatives au domaine de l'hydrogène vert ont été signées, mardi à Marrakech, en marge de la quatrième édition du "World Power-To-X Summit".



Ces conventions visent à renforcer la coopération entre les acteurs publics et privés, tant au niveau national qu'international, afin d'accélérer le développement de projets intégrés dans le secteur de l'hydrogène vert au Maroc.



Elles concernent également la mise en place de solutions innovantes pour la production, le transport et le stockage de cette énergie propre, ainsi que le renforcement des capacités industrielles et technologiques nécessaires à sa compétitivité.



Ainsi, la première convention a été conclue entre l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et le Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), une entité publique d'affaires relevant du ministère espagnol de la Science, de l'Innovation et des Universités, qui promeut l'innovation et le développement technologique des entreprises.



Cette convention tend à promouvoir et à soutenir le développement de projets de coopération technologique conjointe entre des entités espagnoles et marocaines dans le domaine des technologies vertes.



Le deuxième mémorandum d'entente (MoU), signé entre l'IRESEN et le Cluster Tweed, concerne l'innovation dans le stockage de l'énergie et la production d'hydrogène vert pour l'industrie marocaine.



S'agissant du troisième protocole d'accord, conclu entre l'IRESEN et Mohring Energie Maroc, il porte sur la coopération technique, la démonstration de technologies et la recherche et développement (R&D).



Enfin, la dernière convention, signée entre le Cluster Green H2, Fidaroc Grant Thornton et UGGC Africa Lawfirm, a pour objectif de créer une plateforme d'expertise multidisciplinaire pour l'écosystème de l'hydrogène vert au Royaume.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le World Power-To-X Summit (8-9 octobre), co-organisé par l’IRESEN, le Cluster Green H2, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Agence marocaine de l’énergie durable (MASEN), sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, vise à promouvoir l'hydrogène vert en tant que levier clé pour la transition énergétique au Maroc et à l'international.