World Investor Week 2024: l'AMMC mobilisée pour la promotion de l'éducation financière des épargnants

09/10/2024

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) participe pour la 8e année consécutive à la World Investor Week 'WIW" (Semaine mondiale de l’investisseur), une campagne internationale initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) pour la promotion de l’éducation financière auprès du grand public.



Lancée pour la première fois en octobre 2017, la WIW mobilise aujourd’hui plus de 100 juridictions à travers le monde, indique un communiqué de l'AMMC, ajoutant que l'édition 2024 mettra l'accent sur des thématiques clés telles que la résilience des investisseurs, la prévention de la fraude, la finance numérique et la finance durable.



Conformément à son plan stratégique 2024-2028, l'AMMC fait de l'éducation financière un levier essentiel pour dynamiser et développer le marché des capitaux. L’AMMC multiplie ainsi les initiatives visant à faciliter et à améliorer la compréhension des différents concepts liés au marché des capitaux.



Pour cette édition, l’Autorité a mis en place un programme ambitieux, combinant à la fois des actions globales et d’autres plus ciblées, notamment une campagne radiophonique nationale du 14 octobre au 12 novembre 2024, avec des messages d’éducation et de sensibilisation diffusés sur les principales stations du pays.



De nouveaux contenus pédagogiques seront également mis à disposition avec la publication d’un numéro inédit du guide de l’investisseur consacré aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi qu’une brochure abordant les mesures de protection à adopter en tant qu’investisseur.



Par ailleurs, le programme prévoit le lancement de la 2e édition du concours de la bande dessinée, ainsi que la publication des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux.



Les différents contenus développés par l’AMMC seront accessibles à travers les réseaux sociaux et le site web de l’Autorité, conclut le communiqué.