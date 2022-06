Woody Allen n'écarte pas d'arrêter le cinéma

30/06/2022

Dans une rare interview, Woody Allen n'a pas écarté mardi que son prochain film, qui sera tourné à Paris, soit le dernier, disant avoir perdu "beaucoup de mon enthousiasme" pour le cinéma. Le réalisateur américain de 86 ans, tombé en disgrâce aux Etats-Unis après que sa fille adoptive l'a accusé de l'avoir agressée sexuellement quand elle était enfant, a parlé pendant une demi-heure environ à l'acteur Alec Baldwin. Ce dernier s'est lui aussi récemment retrouvé dans la tourmente après avoir tué accidentellement lors d'un tournage en octobre la directrice de la photographie d'un de ses films, en manipulant une arme à feu. "Je vais probablement faire ce film supplémentaire mais beaucoup de l'enthousiasme s'est évaporé", a dit le réalisateur d'"Annie Hall" dans un direct sur le compte Instagram d'Alec Baldwin, ponctué de problèmes techniques. "Je ne m'amuse plus autant à faire un film et à le faire projeter sur grand écran", a-t-il ajouté, évoquant les changements dans l'industrie du cinéma avec l'arrivée du streaming. "Je vais en faire un autre puis je vais voir comment je me sens", a-t-il encore indiqué. Alec Baldwin avait annoncé cette interview dimanche, affirmant qu'il allait s'entretenir avec Woody Allen du dernier livre du réalisateur, "Zero Gravity". Anticipant de possibles critiques, l'acteur avait tenu à souligner qu'il n'était "absolument pas intéressé par les jugements ou messages moralisateurs" qui lui seraient adressés. Les accusations contre Woody Allen n'ont pas été évoquées lors de cet entretien