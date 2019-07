Woody Allen en metteur en scène d'opéra à la Scala de Milan

Woody Allen en metteur en scène d'opéra : la Scala accueille du 6 au 19 juillet "Gianni Schicci", dans une version créée par le réalisateur américain à l'image désormais brouillée par d'anciennes accusations d'agressions sexuelles.

Allen, qui avait mis en scène cet opéra de Puccini en 2008 à Los Angeles, propose dans le prestigieux théâtre la même version avec les élèves de l'Académie de la Scala, le baryton italien Ambrogio Maestri et le chef d'orchestre hongrois Adam Fischer.

"J'étais curieux de voir comment (les étudiants) gèreraient la difficulté d'interpréter un opéra comique. J'ai été bluffé", a déclaré le réalisateur de 83 ans lors d'une conférence de presse à Milan où les journalistes n'étaient autorisés à lui poser des questions que sur cette production.

"Ils ont fait un travail extraordinaire, en interprétant l'opéra exactement comme je le voulais et comme Puccini l'avait pensé", a-t-il assuré.

Woody Allen a raconté avoir été approché par Placido Domingo pour mettre en scène cet opéra, mais qu'il avait fallu au ténor des années pour le convaincre avant sa première expérience à Los Angeles. "Je ne savais pas si j'avais la capacité de faire une chose pareille, j'avais fait du cinéma et un peu de théâtre", a rappelé le réalisateur de "Manhattan" et d'"Annie Hall". "C'est très différent d'un film, où tu fais une petite scène puis une autre en dehors de la séquence. Là, (les artistes) aiment interpréter toute l'oeuvre avec une énergie extraordinaire tout le temps", a-t-il dit.

L'opéra raconte comment une famille, affolée de voir le vieux Buoso Donati léguer tous ses biens au clergé, fait appel à Gianni Schicchi pour résoudre le problème: celui-ci se substitue au défunt pour dicter au notaire un nouveau testament et en profite pour s'attribuer l'héritage.

"Nous avons décidé de faire une production dans un style cinéma néoréaliste des années 1950, comme les premiers films de Fellini", a expliqué le réalisateur.