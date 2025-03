Widad Bertal : Le sacre mondial, une source de motivation pour réaliser un exploit similaire aux JO-2028

La pugiliste marocaine Widad Bertal a affirmé, mardi à Casablanca, que son sacre aux championnats du monde de boxe féminine, tenus à Nis en Serbie, constituera pour elle une source de motivation, afin de réaliser un exploit similaire lors des prochains Jeux olympiques (Los Angeles-2028).



Dans une déclaration à la presse à l'arrivée à l'aéroport Mohammed V de l'équipe nationale ayant pris part aux Mondiaux de boxe féminine, la championne du monde (catégorie 52-54 kg) a indiqué que la concurrence était rude lors de ces championnats, notamment en finale contre la Turque Hatice Akbas, championne du monde en 2022 et vice-championne olympique aux JO de Paris-2024.



Dédiant son titre mondial à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain, Bertal a adressé ses remerciements à tous ceux qui l'ont soutenue ou contribué de près ou de loin à son exploit.



Pour sa part, sa compatriote Hasna Larti, médaillée de bronze dans la catégorie 75-81 kg aux mêmes Mondiaux, a fait état du niveau de compétition élevé ayant marqué ces championnats, se disant satisfaite de sa première participation à des Mondiaux de boxe où elle a pu rivaliser avec les meilleures tout en montant sur le podium.



"Mon ambition est de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles", a-t-elle affirmé, notant que le fait de disputer les Mondiaux lui a permis de s'arrêter sur son niveau pour le perfectionner en vue des prochaines échéances.



L'entraîneur de l'équipe nationale de boxe féminine, Ahmed Barki, a souligné, de son côté, que les résultats réalisés par les pugilistes marocaines aux Mondiaux de Serbie sont le fruit d'importants efforts, faisant observer que les stages de préparation organisés dans les centres de Bourgogne à Casablanca, à Azemmour, ainsi qu'au Monténégro et en Serbie ont permis aux membres de l'équipe nationale de se mesurer à des boxeuses de différents pays.



Selon lui, le noble art national a de beaux jours devant lui, relevant que l'équipe nationale compte dans ses rangs des boxeuses expérimentées aux côtés de jeunes boxeuses à l'avenir prometteur.



Outre les médailles d'or et de bronze remportées respectivement par Widad Bertal et Hasna Larti, Oumayma Semlali a été désignée meilleure arbitre et juge des Mondiaux de boxe féminine, qui se sont tenus du 8 au 16 mars à Nis en Serbie.