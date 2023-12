Wenger défend le format de la Coupe du monde des clubs

21/12/2023

Arsène Wenger, responsable du développement du football mondial à la Fifa, a défendu mardi la mise en place de la Coupe du monde des clubs organisée en juin 2025, alors que la compétition est la cible de critiques à cause d'un calendrier déjà chargé.



Dimanche, la Fifa a annoncé que la Coupe du monde des clubs réunirait 32 équipes et se jouerait tous les quatre ans à partir de juin 2025.

Cette annonce a suscité des critiques notamment de la part du syndicat mondial des joueurs FIFPRO ou d'observateurs à cause de l'augmentation de la charge de travail des joueurs et les risques sur leur santé.



"C'est vrai que le calendrier du football est chargé, la Coupe du Monde des Clubs est une compétition qui aura lieu tous les quatre ans et, évidemment, la période de repos pendant et après la compétition doit être respectée", a expliqué Arsène Wenger dans un communiqué de la Fifa transmis à l'AFP, tout en soulignant les progrès concernant la santé des joueurs.



"Le bien-être des joueurs s'est également considérablement amélioré au cours des 20 dernières années, si l'on considère la prévention des blessures, le travail de récupération, la nutrition et les progrès de la technologie médicale", a-t-il insisté.



"Il est logique que les clubs et la Fifa organisent une Coupe du monde des clubs dont le format serait similaire à celui de la Coupe du monde classique", a poursuivi l'ancien entraîneur historique d'Arsenal.



"Il est important que le football devienne vraiment mondial et que les autres clubs aient aussi la chance et la possibilité de progresser, c'est ça le véritable objectif", a expliqué Arsène Wenger.