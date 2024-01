Walid Regragui rejette les informations erronées au sujet des échauffourées ayant suivi le match Maroc-RDC

25/01/2024

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a condamné "fermement" les informations erronées qui ont été rapportées au sujet des échauffourées ayant éclaté à l’issue du match Maroc-RD Congo, disputé dimanche dernier pour le compte de la 2è journée du groupe F de la CAN (Côte d'Ivoire-2023).



"Je condamne fermement les informations erronées qui ont été rapportées à ce sujet. Cela a touché ma famille aussi, mais on continue d’avancer", a-t-il déclaré, mardi au stade Laurent Pokou de San Pedro, lors de la conférence de presse qui précède la rencontre Maroc/Zambie.



"Nous respectons l’équipe de la RD Congo. C’est dommage ce qui s’est passé après le match. C’est honteux de m’accuser d’avoir proféré des mots racistes à l’endroit du joueur de la RDC, Chancel Mbemba, a-t-il martelé.



Walid Regragui s'est dit "choqué" de la tournure qu’ont prise ces échauffourées : "Des échauffourées en fin d’un match de football, c’est tout à fait normal. Peut-être c’était dû à la tension, la chaleur ou l’envie de gagner", a-t-il commenté.



"Au Mondial, toute l’Afrique était derrière nous, mais en CAN, on parle de races et de couleurs ! C’est inacceptable", a-t-il déploré, assurant "n’avoir jamais insulté le joueur" et qu'il compte défendre son image jusqu’au bout.



"Je serre toujours la main des joueurs, des entraîneurs et des arbitres à la fin de chaque match. Il y avait un peu de tension. C’est le football. Peut-être que la prochaine fois, je ne devrais pas serrer la main des joueurs", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, publié lundi soir, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a déploré "sans être dans la logique de l'accusation" tous les actes anti-sportifs ayant suivi le match Maroc-RD Congo.



Dans une mise au point en réaction aux polémiques ayant suivi ce match, la FRMF a rappelé "les relations particulières et historiques entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo ainsi que les liens fraternels entre les peuples des deux pays".



La Fédération a également mis en avant "la coopération exceptionnelle entre la FRMF et la Fédération Congolaise (FECOFA)", notant que "le nombre de joueurs congolais évoluant au Maroc et les échanges footballistiques existant entre les deux fédérations en sont le véritable témoignage".



La FRMF a, par ailleurs, relevé que son président, Fouzi Lekjaa, a été le premier à féliciter l'entraîneur de l’équipe du Congo, Sébastien Desabre, "en reflétant l’état d’esprit de la sélection qui s’est manifesté durant tout le match".



"En apportant ces précisions, la FRMF réitère son attachement aux valeurs de bonne conduite, d’éthique et de fair-play et considère que ces faits ne feront que renforcer les liens fraternels entre les deux pays", conclut la mise au point.

Le Maroc devait affronter, mercredi, la Zambie, pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe F) du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.



San Pédro.

Par Rachid Maboudi (MAP).