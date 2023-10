Walid Regragui dévoile sa liste pour les matches contre la Côte d'Ivoire et le Libéria

06/10/2023

L’entraineur de l’équipe nationale "A" du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé, mercredi, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les prochains matches face à la sélection ivoirienne (amical) le 14 octobre à Abidjan, et à la sélection libérienne (officiel) le 17 octobre à Agadir.



Le match contre le Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée (groupe K) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d'Agadir.



Ce match sans enjeu, qui devait avoir lieu le 09 septembre à Agadir, a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN.



Voici la liste des joueurs retenus:



Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Benabid.



Défenseurs : Achraf Hakimi, Ayoub El Amloud, Abdelkader Abqar, Nayef Aguerd, Ghanem Saïs, Yunis Abdelhamid, Noussair Mazraoui, Yahya Attiyat Allah

Milieux de terrain : Amir Richardson, Oussama El Azzouzi, Sofyan Amrabat, Selim Amellah, Azzeddine Ounahi, Bilal El Khannous, Ismail Saibari.



Attaquants : Amine Harit, Ibrahim Salah, Abdessamad Ezzalzouli, Hakim Zyech, Amine Adli, Youssef En-nesyri, Ayoub El Kaabi, Tarik Tissoudali.

Divers