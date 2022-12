Walid Regragui Un accueil incroyable

L’ accueil populaire réservé aux Lions de l'Atlas après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, était "incroyable", a déclaré, mardi à Rabat, l'entraîneur de la sélection nationale, Walid Regragui.



"La ferveur populaire était incroyable, elle permet aux joueurs de prendre la mesure des attentes du peuple", a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience que S.M le Roi Mohammed VI a réservée aux membres de l’équipe nationale de football, soulignant qu'"elle poussera les joueurs à toujours donner le maximum lorsqu'ils portent le maillot" de la sélection.



"On est fiers en tant que Marocains du résultat réalisé lors de la Coupe du monde", a poursuivi le sélectionneur national, assurant que toute l'équipe a donné le maximum et qu'elle aurait aimé offrir davantage aux Marocains. "On est également très heureux d'avoir été reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que je tiens à remercier pour tout ce qu'Il fait pour nous et pour le peuple", a souligné le coach national, qui a été décoré par le Souverain du Ouissam Al Arch de 2ème classe (Commandeur).