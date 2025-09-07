Walid Regragui : Notre tactique a bien fonctionné, l’essentiel est la qualification

07/09/2025

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc de football, Walid Regragui, a fait savoir, vendredi, que la tactique mise en place face au Niger a "bien fonctionné" et permis aux Lions de l’Atlas de s’imposer par 5 buts à 0, notant que «l’essentiel est la qualification pour le prochain Mondial».



«Je voudrais remercier les joueurs qui ont été à la hauteur. On a essayé de hausser le rythme afin de pousser l’adversaire à commettre des erreurs. On a fait le boulot pour marquer tôt», a-t-il dit en conférence de presse, à l’issue de la qualification des Lions de l’Atlas pour le Mondial-2026, au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.



«On espère continuer sur cette lancée. Le destin voulait que le billet de qualification soit empoché au Stade Prince Moulay Abdellah, un joyau architectural qui fait la fierté du Maroc», s’est-il réjoui.



Il s’agit de la 13è victoire d’affilée des Lions de l'Atlas, même si ce n’est pas facile de s’imposer toujours à domicile, a poursuivi Regragui, assurant qu'«on peut tenter des choses lors du prochain match face à la Zambie. C’est essentiel de rester en groupe, même si certains joueurs ne vont pas jouer lundi, mais ils vont soutenir leurs coéquipiers».



« Il y a de la concurrence au sein du groupe. En milieu de terrain et en attaque, nous avons beaucoup de choix. C’est un bon mal de tête de concocter le Onze de départ», a-t-il lancé.

Revenant sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc, Regragui a confié que le tournoi ne sera pas facile. «Nous avons besoin du soutien de notre public jusqu’à la fin. C’est une lourde responsabilité, mais nous sommes capables de relever ce défi», a-t-il soutenu.*

«La liste finale pour la CAN ne sera établie qu’à la dernière minute. Il y a des places à distribuer, même si l’ossature est déjà en place», a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, estimé que le capitaine des Lions de l’Atlas Achraf Hakimi mérite le Ballon d’Or africain et mondial, car c’est un joueur qui «donne le maximum», poursuivant que le latéral droit du PSG «a joué même si il a été blessé et fatigué. C’est un joueur exemplaire».



Après cette victoire, le Maroc, qui a validé son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications, a consolidé sa position comme leader du groupe avec 18 points de six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).