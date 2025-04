Walid Regragui: Les Lions de l’Atlas vont se surpasser pour remporter la CAN

17/04/2025

Les Lions de l’Atlas sont déterminés à remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc, près d’un demi-siècle après le premier sacre de la sélection en 1976, a indiqué, mardi soir, le coach de l’équipe nationale A, Walid Regragui.



"Nous allons tous nous surpasser pour gagner la prochaine Coupe d’Afrique", a assuré le sélectionneur du Maroc lors de l’émission "El Chiringuito", diffusée sur la chaîne espagnole "Mega".



"Décrocher cette CAN à domicile, devant le public marocain, est un objectif ultime, non seulement pour l’équipe nationale, mais pour tout le pays", a-t-il insisté.

Walid Regragui a mis en avant la qualité et la maturité de son groupe qui désire ardemment et est tout à fait capable d’offrir un nouveau sacre continental au Maroc.



"Je veux absolument conquérir la prochaine Coupe d’Afrique car le Maroc, pays de football par excellence, le mérite amplement. Les Marocains sont de grands passionnés du ballon rond et l’enthousiasme pour ce sport et pour le titre continental est incroyable. Il n’y a pas un jour qui passe sans que les supporters me le réclament", a-t-il dit.



Interrogé sur la Coupe du monde 2030, qui sera co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, le sélectionneur national a exprimé son souhait de voir la finale de cette édition se jouer sur le sol marocain, affichant à ce propos une ambition très forte eu égard au parcours historique et exceptionnel des Lions de l’Atlas lors du dernier Mondial.



L’émission, talk-show culte du football espagnol, est revenue sur la remarquable performance de la sélection nationale marocaine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ainsi que sur le parcours footballistique de Walid Regragui, tant en tant que joueur qu’entraîneur.



Lors de son passage sur la chaîne de télévision espagnole "Mega", le technicien marocain a également commenté l'actualité de la Ligue des champions de l'UEFA, et livré sa vision du football européen.