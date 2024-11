Walid Regragui : La concurrence est rude pour aspirer à faire partie de l’équipe nationale

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, mardi, que la concurrence est rude entre les joueurs pour faire partie de l’effectif de l’équipe nationale de football."Il y a de la concurrence entre les joueurs que nous avons à disposition et plus la concurrence est rude, plus j’ai de choix en tant que sélectionneur pour avoir l’effectif le plus exemplaire possible", s’est réjoui Regragui lors d'une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football de Salé, en prévision des matches de la sélection marocaine face au Gabon, le 15 novembre à Franceville et au Lesotho, le 18 du même mois au stade d'honneur d'Oujda, pour le compte des éliminatoires de la CAN-2025 (5e et 6e journées)."L’équipe nationale a grandi avec un super effectif et nous sommes devenus la nation de football que nous voulions. Nous sommes au Top 13 mondial depuis 2 ans et c’est un point fort qui attire des joueurs talentueux", a ajouté le sélectionneur national.S'agissant de la préparation de la CAN-2025, le coach a souligné qu'il reste quelques matches à l'équipe nationale pour peaufiner le travail, notant que "l’important pour nous est d’être prêts lors de la CAN, à domicile, parce que nous avons le devoir des résultats et d’être à un bon niveau".Concernant l’absence de Hakim Ziyech, Regragui a fait remarquer que "Ziyech a presque deux mois sans compétition. Il doit travailler avec son équipe et à partir du moment qu’il atteint son niveau, il sera avec nous".Revenant sur la convocation de Adam Masina, le sélectionneur national a expliqué vouloir voir l’évolution du joueur de Torino qui a changé de poste pour devenir défenseur central. "Nous sommes dans une progression de travail et nous pouvons voir d’autres profiles rejoindre l’équipe nationale", a-t-il ajouté.