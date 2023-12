Walid Regragui : L’équipe va faire le maximum et jouera à fond ses chances pour ne pas avoir de regrets

La liste des 27 joueurs marocains en partance pour la CAN dévoilée

29/12/2023

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a communiqué, hier lors d’une conférence de presse au Centre national Mohammed VI de football à Maâmora, la liste des 27 joueurs en partance pour la CAN 2024 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire.



Une liste sans grande surprise avec la convocation de l’ensemble des capés qui devraient constituer l’ossature de l’EN lors de cette campagne continentale. Le néophyte du groupe reste Mohamed Chibi, sociétaire du club égyptien de Piramids, qui a suppléé le Wydadi Ayoub El Amloud, forfait pour blessure contractée mardi dernier contre le Hassania d’Agadir.



La liste compte également quelques éléments de l’armada olympique lauréate de la CAN 2023 disputée au Maroc. Pour Regragui, « la convocation de ces éléments s’inscrit dans le cadre d’un plan structurel de la FRMF et va dans le sens de l’évolution de l’équipe nationale. Je dois penser à l’avenir de la sélection A, sans oublier que ces jeunes internationaux méritent leur place et ils ont d’ailleurs une marge de progression. Bref, la place est très chère pour être au sein du groupe ».



Concernant le cas de Nousseir Mazraoui, blessé avec son club du Bayern de Munich le 17 décembre, « le staff médical de l’EN a pu voir le joueur et a jugé qu’il pourrait être opérationnel d’ici quatre semaines », a fait savoir Walid Regragui, avant d’ajouter qu’ « il serait prêt pour le deuxième ou le troisième match de la phase de poules, sinon au tour des huitièmes ».



A propos des objectifs des Lions de l’Atlas lors de cette Coupe d’Afrique des nations, Walid Regragui a rappelé que l’ambition y est comme d’ailleurs la pression mais qui reste positive. « L’équipe va faire le maximum et jouera à fond ses chances pour ne pas avoir de regrets. C’est une compétition qui vient un an après la demi-finale du Mondial, vingt ans après la finale de la CAN tunisienne, et 48 ans après l’unique titre remporté en Ethiopie, si on n’arrive pas à remporter le sacre, il va falloir de nouveau attendre, 2025 au Maroc ».



Voilà une déclaration pour faire baisser la pression sur le contingent en partance pour la Côte d’Ivoire, sachant que l’objectif premier demeure la demi-finale comme l’a martelé Walid Regragui qui ne souhaite pas brûler les étapes et aborder le tournoi match par match.



Pour préparer dans des conditions idéales la CAN, la sélection marocaine entamera sa concentration dès début janvier avec à la clé un match test à Rabat face à la Gambie le 7 dudit mois.



Pour rappel, l’EN figure dans le groupe 6 aux côtés des sélections de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Des adversaires qui, d’après Walid Regragui, ont été suivis par le staff technique de l’équipe nationale. « Néanmoins, ce qui m’intéresse le plus, c’est mon équipe. Ma première crainte, c’est nous. Si nous sommes à notre meilleur niveau, pourvu de l’état d’esprit du Mondial, nous serons capables d’atteindre notre objectif », a souligné le sélectionneur national.



Mohamed Bouarab

Liste des 27 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), Mounir El Kajoui (Al-Wehda FC/Arabie Saoudite), El Mehdi Benabid (AS FAR)



Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Mohamed Chibi (Pyramids FC/Egypte), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés/Espagne), Ghanem Saiss (Al-Shabab/Arabie Saoudite), Nayef Aguerd (West Ham United/Angleterre), Yunis Abdelhamid (Stade Rennais FC/France), Chadi Riad (Real Betis/Espagne), Noussair Mazraoui (Bayern Munich/Allemagne), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca)



Milieux de terrain : Bilal El Khannouss (K.R.C. Genk/Belgique), Azzeddine Ounahi (Olympique de Marseille/France), Oussama El Azzouzi (Bologne FC/Italie), Sofyan Amrabat (Manchester United/Angleterre), Selim Amallah (FC Valence/Espagne), Amir Richardson (Stade de Reims/France), Hakim Ziyech (Galatasaray SK/Turquie), Amine Harit (Olympique de Marseille/France), Sofiane Boufal (Al-Rayyan SC/Qatar)



Attaquants: Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Amine Adli (Bayer Leverkusen/Allemagne), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC/Grèce), Youssef En-nesyri (FC Séville/Espagne), Tarik Tissoudali (KAA Gent/Belgique), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne).