Walid Regragui : Face au Niger, le Maroc a tout pour gagner

29/08/2025

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, jeudi, que le match de l’équipe du Maroc face à son homologue du Niger, le 5 septembre à Rabat pour le compte des qualifications africaines au Mondial 2026, "ne sera pas de tout repos" face à une équipe qui "sait bien défendre".



"C’est difficile de marquer contre cette équipe. Néanmoins, le Maroc est la première nation au classement africain de la CAF et nous avons les moyens de l’emporter", a souligné Regragui, notant que les Lions de l'Atlas vont bien préparer ce match pour rectifier les lacunes de la précédente rencontre.



"On s’attend à un match similaire à celui de l’aller, quand nous nous sommes imposés par 2 buts à 1", a-t-il assuré lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Salé.



"Je connais Badou Zaki, mon ancien entraîneur. C’est un honneur d’être moi et Badou au banc de touche de ce match qui marquera l’inauguration du complexe sportif Prince Moulay Abdellah", a poursuivi le sélectionneur de l'équipe nationale.



Il a saisi cette occasion pour féliciter "les entreprises qui ont pris part à la réalisation de ce stade et les ouvriers marocains qui ont fait un travail extraordinaire en un temps record", mettant en avant au passage les exploits des différentes équipes nationales ayant remporté plusieurs trophées et signé des parcours brillants cette année. Il a formulé le vœu de voir la sélection marocaine des locaux, qui affrontera Madagascar, ce samedi à Nairobi en finale du CHAN, décrocher le titre continental.



Le coach national a dit connaitre plusieurs joueurs de l’équipe nationale des locaux, dont le CHAN constitue une belle opportunité de s’illustrer. "La porte reste ouverte afin qu’ils intègrent l’équipe nationale A dans l’avenir", a-t-il lancé. Dans ce sens, Walid Regragui s’est dit "rassuré" quant à la capacité des Lions de l’Atlas à s’adjuger le trophée de la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains dans le Royaume.



"Le public sera content quand il verra la Coupe de la CAN soulevée par le capitaine des Lions de l’Atlas. Nous constituons une seule famille et comptons sur l’appui du public afin d’atteindre cet objectif", a-t-il dit.



"La compétition ne sera pas facile. L’essentiel est de donner une belle image du football marocain et de remporter la CAN", a-t-il poursuivi. Revenant sur les choix des joueurs, le sélectionneur national a assuré qu’il n’est pas logique de changer l’ossature de l’équipe nationale, même si "les cartes restent à redistribuer et la porte ouverte à tous les joueurs".



"Les cadres du dernier Mondial 2022 sont là (..). Il y a une concurrence, certes, mais la forme du moment, le style de jeu à adopter et l’expérience des joueurs sont déterminants dans les choix opérés", a-t-il soutenu. Commentant la convocation de Neil El Ainaoui, Regragui a estimé que le sociétaire de l’AS Rome est "un joueur polyvalent qui apportera un profil nouveau à la ligne médiane des Lions de l’Atlas".



"Je suis content que Neil, fils de la légende du tennis et du sport marocain, Youness El Ainaoui, nous rejoigne", s’est-il félicité, annonçant que d’autres joueurs pourraient rejoindre au temps opportun l’équipe nationale. Revenant sur l’état de santé de certains joueurs de l’équipe nationale, non convoqués pour cette rencontre, Regragui a cité le cas de Noussair Mazraoui, blessé en entraînement avec Manchester United, Sofiane Rahimi, sociétaire d’Al Ain émirati, indisponible également pour blessure, ou encore Abdessamad Ezzalzouli, du Bétis Séville et Abdelkebir Abqar de Getafe, souhaitant que ces joueurs puissent retrouver leur forme rapidement.



Dans la même lignée, Regragui a souhaité que Hakim Ziyech puisse "trouver rapidement un club et retrouver son niveau", soulignant qu’Azzeddine Ounahi, qui évolue à l’Olymique de Marseille et à la recherche d’un nouveau club, "donne des certitudes au milieu de terrain marocain".



S’agissant du mercato estival, Regragui a considéré que les choix des joueurs "sont difficiles à prendre", car cette saison est "très importante dans la carrière des joueurs marocains" avec au menu la CAN 2025 et le Mondial 2026. "En cas de victoire face au Niger et de qualification pour le Mondial 2026, on pourra prendre des risques et tenter autres choses face à la Zambie", a-t-il ajouté.



Néanmoins, le sélectionneur national a reconnu que la défense centrale de l’équipe nationale "constitue toujours une source d’inquiétude pour le staff technique". "On n’a pas trouvé encore l’ossature en défense. Personne ne s’est imposé pour jouer à côté de Nayef Aguerd, qui est la seule certitude, mais la porte reste ouverte pour tous les joueurs", a-t-il fait remarquer.



Il a tenu à préciser, à cette occasion, que Omar El Hilali, "n’est pas un défenseur central" et qu'il ne compte pas le mettre à côté de Nayef. "Toute l’équipe doit prêter main forte à la défense. Il faut trouver la charnière titulaire avant la CAN", a-t-il souligné.



Walid Regragui a rendu publique une liste de 27 joueurs afin de prendre part au match qui mettra aux prises les sélections marocaine et nigérienne, le 5 septembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Lors de la 8ème journée, l’équipe du Maroc se déplacera en Zambie pour y affronter l’équipe nationale zambienne.



La sélection nationale occupe la tête du groupe E avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités.