24/11/2022

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, mercredi, que le match nul (0-0) face à la Croatie, pour le compte de la 1ère journée du groupe F de la Coupe du monde de football Qatar 2022, constitue un résultat "très positif".



S'exprimant lors de la conférence de presse d'après-match, Walid Regragui a souligné que ce résultat positif représentera une source de motivation pour ses joueurs afin de disputer leur prochain match avec un moral au beau fixe.



Il a poursuivi que ce match nul face à la Croatie, vice-championne du monde et qui regorge de joueurs expérimentés, permettra de booster la confiance des joueurs qui ont fait un grand match et montré un bon niveau face à un adversaire solide.



"Les joueurs ont fait un bon match contre une grande équipe, considérée comme l'une des meilleures dans ce Mondial", a-t-il noté, ajoutant que l'essentiel est d'arracher ce point précieux et d'éviter la défaite au premier match.



Malgré la bonne performance des joueurs, le sélectionneur national a fait état de "quelques erreurs" qui doivent être évitées lors du prochain match pour aller plus loin dans la compétition.



Walid Regragui a, par ailleurs, salué le fort soutien des supporters marocains qui ont encouragé l'équipe nationale jusqu'aux dernières minutes du match.



L’entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalić, a, pour sa part, indiqué que son équipe a fait face à un adversaire coriace qui a disputé un match de bon niveau et réussi à contrer les attaques de ses joueurs à plus d'une occasion.



Il a ajouté que "la sélection marocaine a montré de bonnes capacités lors de ce match et c'est une équipe avec laquelle il faut compter", relevant que "notre équipe avait la possession du ballon, mais sans efficacité. Nous avons rencontré des difficultés pour mener des attaques tout en faisant attention aux contre-attaques", rapporte la MAP.



Les Lions de l’Atlas affronteront la Belgique, dimanche au stade Al Thumama, en match de la 2 e journée du groupe F.

Ils ont dit

Luka Modric (capitaine et milieu de terrain de la Croatie): "C'était un match extrêmement difficile. Je crois qu'au fur et à mesure que le tournoi avancera, nous serons meilleurs et nous montrerons un tout autre visage. Nous avons de grandes ambitions et nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sortir au premier tour après ce que nous avons démontré en Russie."



Selim Amallah (milieu du Maroc): "Toute l'équipe a fait un grand match, on a énormément couru, on s'est battu les uns pour les autres et c'est ce qui compte. C'est un point précieux contre un adversaire coriace. Il faudra continuer à jouer comme on l’a fait aujourd'hui mais on devra quand même aller chercher les adversaires plus haut pour marquer des buts et être efficaces en contre-attaque".



Sofiane Boufal (attaquant du Maroc): "On est satisfait de ce point. On voulait gagner mais on ne va pas faire la fine bouche, ce résultat va nous aider pour la suite. On savait que ce serait un match difficile. C'était le premier match de la Coupe du monde, il y avait un peu de pression et d'anxiété. On a bien défendu, maintenant il va falloir montrer plus, mais ce point va nous apporter de la confiance."



