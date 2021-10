Walid El Karti signe un doublé pour son premier match avec Pyramids

28/10/2021

L'international marocain Walid El Karti, qui a récemment rejoint l’équipe de ’’Pyramids’’, a signé un doublé lors de son premier match avec sa nouvelle équipe au championnat d’Egypte de football.



"Pyramids" a battu l'équipe de Misr El Maqasa 2-1, lors d'un match disputé au stade de la Défense aérienne.



Walid El Karti a inscrit le premier but à la 44e minute et le deuxième à la 59e minute de jeu, tandis que Sergey Eric a marqué l’unique but de l'équipe adverse à la 50e minute.

Pour sa part, Al-Ahly a réussi à remporter une belle victoire face à l’Ismaili 4-0, au stade Burj Al Arab d'Alexandrie.



La rencontre a vu la participation de l'ex-joueur du Raja, Badr Bannoun, qui a livré une belle prestation durant tout le match marqué par l'expulsion du joueur malien d'Al Ahly Aliou Diang à la 74ème minute.

Botola Pro D1

Ci-après le programme de la 8è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football:

Vendredi

18h15: Chabab Mohammedia - Hassania d’Agadir

20:30: Youssoufia de Berrechid - Olympic Safi

Samedi

16h00: FUS de Rabat - Olympique Khouribga

18h15: Difaa El Jadida - Raja de Casablanca

20h30: Mouloudia d’Oujda - Jeunesse sportive Salmi

Dimanche

16h00: Renaissance de Berkane - Ittihad de Tanger

18h15: Wydad de Casablanca - Maghreb de Fès

20h30: Rapide Oued Zem - AS FAR





Championnat D2

Voici le programme de la 7è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football (15h30):

Vendredi

Stade Marocain - Union Touarga

Jeunesse El Massira - Jeunesse Benguerir

Samedi

Kawkab de Marrakech - Ittihad Khémisset

AS Salé - Renaissance Zemamra

Chabab Atlas Khénifra - Widad de Fès

Dimanche

Tihad Casablanca - Raja Béni Mellal

Moghreb de Tétouan - USM Oujda

Olympique Dcheira - Racing Casablanca.