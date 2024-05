Waleed Karma remporte la 4ème régate internationale SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

12/05/2024

L'égyptienne Waleed Karma a remporté la 4ème régate internationale SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan (Série Optimist), clôturée samedi soir à Agadir.



La seconde place de cette compétition internationale qui a vu la participation de quelque 100 véliplanchistes venant de 13 pays, est revenue à Villiams Osipovs de Tadjikistan, suivi du Marocain Hatim Chairi.



Cette manifestation dont le coup d'envoi a été donné mercredi dernier, a été marquée par la présence de véliplanchistes représentant le Maroc, la France, l’Espagne, la Tunisie, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le Koweït, le Qatar, le Tadjikistan, la Hongrie, l’Italie et la Libye.



Initiée sous le signe, "La voile et le pari de l'économie bleue", cette compétition vise à contribuer à la promotion du rayonnement de la ville d'Agadir sur les plans touristique et sportif.



Cette manifestation dont la première édition s’est déroulée en 2014, est organisée par Yacht Club d'Agadir, sous l’égide de la Fédération royale marocaine du yachting à voile, en coopération avec la Wilaya de la région Souss-Massa, la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, le Conseil de la région Souss-Massa et le Conseil communal d’Agadir.