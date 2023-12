Wafasalaf : Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné

20/12/2023

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à l'émission par Wafasalaf d'un emprunt obligataire subordonné de 250 millions de dirhams (MDH).



Cet emprunt obligataire est composé de deux tranches non cotées de maturité 7 ans, caractérisées par un taux d'intérêt facial fixe pour la tranche A et révisable annuellement pour la tranche B, indique l'AMMC dans un communiqué.



Pour la tranche A, le taux d’intérêt facial est fixé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime de risque de 70 points de base (pbs), précise l'AMMC.



S'agissant de la tranche B, pour la première année, le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par BAM en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime de risque de 60 pbs.



Le prospectus visé est constitué du document de référence de Wafasalaf relatif à l'exercice 2022, et au premier semestre 2023 enregistré par l'AMMC le 15 décembre 2023 sous la référence EN/EM/035/2023, et de la note d'opération. La période de souscription à cette opération s'étale du 22 au 26 décembre 2023 inclus, conclut le communiqué.