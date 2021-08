Wafa IMA Assistance agréée pour opérer dans les 14 pays de la zone CIMA

Wafa IMA Assistance agréée pour opérer dans les 14 pays de la zone CIMA

27/08/2021

La Commission régionale de contrôle des assurances, régulateur du secteur des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), a octroyé l’agrément de réassurance d’assistance à la succursale de Wafa IMA Assistance basée à Abidjan en Côte d’Ivoire. Wafa IMA Assistance Abidjan va ainsi pouvoir proposer ses capacités, son savoir-faire et celui de son large réseau de prestataires dans les 14 marchés d’assurances que compte la CIMA.



Dans un premier temps, Wafa IMA Assistance projette de démarrer ses activités dans 4 pays de la CIMA: la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Mali. Sur ces marchés l’offre de démarrage s’articulera autour d’une gamme de produits destinés à soutenir les initiatives d’immigrant banking des filiales d’Attijariwafa Bank opérant dans ces économies d’accueil (rapatriement de corps, retour prématuré, assistance voyage,…), à accompagner les développements des filiales ivoiriennes, camerounaises et sénégalaises de Wafa Assurance dans la santé, l’automobile et le dommage aux biens ainsi qu’à adresser les besoins des populations en termes d’assistance médicale, d’assistance voyage, d’assistance automobile…



Wafa IMA Assistance est une compagnie d’assistance et de réassurance d’assistance basée à Casablanca. Née il y a 10 ans de la volonté de trois grands groupes, Inter Mutuelles Assistance (IMA), Attijariwafa Bank et Wafa Assurance, de conjuguer leurs expertises et leurs forces de distribution, Wafa IMA Assistance s’est vite imposée comme leader sur ses métiers au Maroc en mettant la qualité de service au coeur de son projet.



Les clients de Wafa IMA Assistance bénéficient ainsi de la proximité, des conseils et des orientations apportés par les équipes expertes d’Attijariwafa Bank et de Wafa Assurance et du savoir-faire du leader européen de l’assistance Inter Mutuelles Assistance. IMA, filiale des grandes mutuelles françaises (MAIF, MACIF, MATMUT…), dispose d’un réseau de plus de 55.000 prestataires dans le monde, spécialisés dans le médical, le funéraire, le technique et effectue chaque année plus de 3 millions d’opérations d’assistance dans le monde entier.



Wafa IMA Assistance après 10 ans de forte croissance sur le marché marocain initie son développement régional à travers l’implantation d’une succursale de réassurance en Côte d’Ivoire lui donnant la possibilité d’adresser les besoins d’assistance dans les 14 pays de la zone CIMA tout en focalisant le début de ses opérations sur les marchés ivoiriens, camerounais, sénégalais et maliens. Wafa IMA Assistance ambitionne de continuer son développement régional en Afrique pour soutenir le développement de ses actionnaires et pour saisir les opportunités offertes par les forts besoins d’assistance sans cesse grandissants en Afrique.