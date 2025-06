Wafa Assurance : plus de 4,35 MMDH de primes émises au T1-2025

05/06/2025

Les primes émises par le groupe Wafa Assurance se sont établies à plus de 4,35 milliards de dirhams (MMDH) au titre du 1er trimestre 2025, en augmentation de 6,2% par rapport à la même période un an auparavant.



En Non-vie, les primes émises ont progressé de 7,8% à 2,65 MMDH, grâce à la bonne dynamique observée sur l'ensemble des branches au Maroc et à l'international, indique un communiqué de Wafa Assurance.



En Vie, ces primes se sont chiffrées à 1,7 MMDH (+3,8%), soutenues par la performance des filiales à l'international et la bonne tenue de l'activité au Maroc.



Les provisions techniques du groupe ont atteint 56,2 MMDH au 31 mars 2025, en augmentation de 12,4% et les placements consolidés se sont élevés à 66,2 MMDH à la même date, en hausse de 18,7%.



Le périmètre de consolidation, comprenant Wafa Assurance et ses filiales africaines, n'a pas connu de variation courant le T1-2025.