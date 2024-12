WAM Morocco 2025 : Le Maroc se positionne comme leader des industries de nouvelle génération

01/12/2024

Le World Advanced Manufacturing & Logistics Expo & Summit (WAM Morocco) se tiendra du 28 au 30 Octobre 2025 à Casablanca avec l’objectif de propulser l’industrie manufacturière florissante du Maroc vers des secteurs de nouvelle génération.



Organisé sous l'égide du ministère marocain de l'Industrie et du Commerce et en collaboration avec des partenaires industriels majeurs, à savoir la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), WAM Morocco vise à favoriser l'émergence de nouveaux secteurs et renforcer les capacités industrielles du pays pour une croissance durable.



Se déroulant à la Foire internationale de Casablanca (FIC), WAM Morocco est organisé par Kaoun International, l’organisateur de Gitex Global, le plus grand et influent salon mondial dédié à la technologie et à l’intelligence artificielle, ainsi que de Giex Africa au Maroc – le plus grand événement technologique et dédié aux start-ups du continent, rapporte la MAP.



Points forts de l’évènement et objectifs stratégiques



WAM Morocco s'engage à faire progresser et à soutenir la vision du Maroc à devenir un hub de fabrication et de logistique durable et compétitif à l’échelle mondiale, en mettant en avant des technologies de pointe telles que l'IA, le calcul quantique, l'impression 3D, la blockchain et la réalité mixte.



WAM Morocco inclura une série d'événements spécialisés, notamment WAP (World Advanced Packaging, Printing, and Plastic Technologies), dédié aux innovations dans l'emballage et les technologies plastiques, WASIM (World Advanced Sustainable Manufacturing), axé sur la fabrication durable avancée et WIM (World Industrial Materials), consacré aux matériaux industriels de pointe.



Ces événements visent à stimuler les partenariats entre les secteurs public et privé, à attirer des investissements étrangers et à soutenir le renforcement des capacités locales, contribuant ainsi à un impact économique durable et à la consolidation du rôle du Maroc en tant que leader africain dans la fabrication technologique et durable.

Le Maroc s’appuie sur des bases solides dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, dynamisés par des projets tels que la Fez Smart Factory et la Stratégie Nationale des Ports 2030, dotées d’un budget de 600 millions de dollars.



Ces initiatives ont attiré des investissements étrangers conséquents. Le Maroc est devenu le plus grand exportateur automobile non européen vers l'Europe. De plus, il occupe une place importante dans le secteur aéronautique, avec des exportations totalisant 2,2 milliards de dollars, au service de grands clients tels que Boeing et Airbus. Les récentes avancées en matière de fabrication et de logistique placent le Maroc sur la scène internationale, au moment où il se prépare à accueillir WAM Morocco.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a salué cette initiative, notant que WAM Morocco représente une étape importante dans le parcours du Maroc pour devenir l’un des principaux pôles de fabrication avancée en Afrique et dans le monde.



"Participer à cet événement met en lumière l’engagement de notre nation envers l’innovation, la résilience économique et le leadership industriel. En réunissant des expertises mondiales et locales, nous créons un environnement où l’innovation technologique et les pratiques durables peuvent prospérer, propulsant notre pays et le continent vers un avenir prospère et axé sur la technologie", a indiqué M.Mezzour.



De son côté, Trixie LohMirmand, PDG de Kaoun International, organisateur de WAM Morocco et de Gitex Africa, a souligné que "WAM Morocco est une manœuvre stratégique et puissante pour le Maroc, accélérant la notoriété du Royaume et du continent dans les industries de haute technologie et offrant un accès sans précédent aux capacités technologiques mondiales".



"En réunissant les meilleurs talents de l’innovation, de l’investissement et de la collaboration, WAM Morocco s’apprête à déclencher une nouvelle vague de révolution industrielle en Afrique, ouvrant la voie à une croissance accélérée sur la scène mondiale", a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le Président de la CGEM, Chakib Alj, a exprimé son soutien en mettant l’accent sur l’importance de la collaboration public-privé.



"Cet événement dépasse le cadre d’une simple exposition. C’est une plateforme cruciale pour les entreprises marocaines, notamment les PME, pour s’ouvrir à l’international, collaborer avec des leaders mondiaux de l’innovation et établir des partenariats qui accéléreront notre développement industriel", a souligné M.Alj, soulignant qu’en réunissant start-ups et grandes entreprises locales avec des pionniers internationaux, "nous jetons les bases d’une croissance durable, d’une compétitivité accrue et d’une résilience économique renforcée. Nous appuyons pleinement cette initiative et anticipons des retombées économiques significatives pour le Maroc et l’Afrique dans son ensemble".