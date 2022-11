WAC-UTS à l’affiche de la 8ème journée de la Botola Pro D1

LesVerts à la rude épreuve de la Jeunesse de Soualem

05/11/2022

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la huitième journée, dernier acte avant la trêve que marquera le football national pour laisser place au Mondial qui débutera le 20 courant au Qatar avec la participation de la sélection marocaine.



Cette manche sera marquée par le choc dominical qui opposera, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Wydad à l’Union de Touarga. Une confrontation bien partie pour se jouer à guichets fermés entre des Rouges, leaders, décidés à ne pas lâcher du lest, et une formation tourouguie, qui reste sur une série de probants résultats, en atteste sa troisième place au classement général.



Ce sommet sera précédé dimanche par un autre, du bas du tableau cette fois-ci, entre l’OCK et l’IRT. Avec des Khouribguis avant-derniers, secoués par de graves crises, et de gestion et de résultats, et des Tangérois, cancre de service par excellence, qui en sept sorties, n’ont pu glaner en tout et pour tout qu’un seul point.



Une opposition donc à six points qui verra son vainqueur pousser un petit ouf de soulagement, combien nécessaire afin d’exploiter à bon escient cette trêve en vue de rectifier le tir.



Samedi, deux rencontres sont à l’ordre du jour. Du côté du stade Bachir de Mohammédia, la Jeunesse Sportive de Soualem accueillera le Raja dans un match qui s’annonce sous de bons auspices. Drivée par l’ex-Rajaoui Zakaria Aboub, l’équipe de Soualem, qui occupe une confortable cinquième place, aura à cœur de confirmer devant des Verts qui peinent à trouver la bonne cadence et à fuir le ventre mou du classement.



Le deuxième match au programme samedi opposera le MAS au MCO, rencontre où les Fassis chercheront à aligner une troisième victoire consécutive en vue de garder contact avec les équipes du peloton de tête. Aux Oujdis, qui cumulent les contre-performances depuis l’entame de l’exercice, de déjouer ce scénario.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le bal de cette journée devait être entamé vendredi par les matches HUSA-SCCM et OCS-DHJ. Sachant que cette manche sera amputée de deux rencontres, à savoir MAT-ASFAR et FUS-RSB en raison de l’engagement continental, mercredi prochain, des Militaires et des Berkanis.



M.Bouarab



Programme

Samedi

16h00 : Jeunesse Salmie – Raja de Casablanca

18h00 : Moghreb de Fès – Mouloudia d’Oujda

Dimanche

16h00 : Olympique Khouribga – Ittihad Tanger

18h00 : Wydad de Casablanca – Union Touarga

Reportés

FUS Rabat – Renaissance Berkane

Moghreb Tétouan – AS FAR

A noter que les matches HUSA-SCCM et OCS-DHJ devaient avoir lieu vendredi.



Botola Pro D2



Voici le programme des matches de la 9è journée de la Botola Pro D2 de football, prévue ce week-end:

Samedi

(16h00) Jeunesse Benguerir - Wydad Témara

(16h00) Olympique Dcheira - Ittifaq Marrakech

(17h00) Youssoufia Berrechid - Ittihad Khemisset

Dimanche

(16h00) Stade Marocain - Racing Casablanca

(16h00) Chabab Atlas Khénifra - Renaissance Zemamra

(17h00) Widad Fès - USM Oujda

A noter que les matches AS Salé - Jeunesse El Massira et Rapide Oued Zem - Raja Béni Mellal devaient être disputés vendredi.



Championnat des amateurs



Voici le programme de la 7è journée de la Division nationale amateurs de football, prévue ce week-end et lundi prochain (16h00):

Samedi

Jeunesse Mrirt - Hassania Lazari Oujda

Fath Nador - Widad Kalaâ des Sraghna

Association Al Mansouria - Union Témara

TAS Casablanca - Jeunesse Kasbat Tadla

Dimanche

FUS de Rabat Espoirs - Olympique Youssoufia

Union Sportive Amal Tiznit - COD Meknès

KAC Kénitra - Rachad Bernoussi

Lundi

Kawkab Marrakech - Union Sidi Kacem



Division excellence de handball



Voici le programme de la 2e journée de la Division excellence de hand-ball (2022-2023), prévue samedi (17h00):

Poule Sud

AS Salé – AS FAR (salle Hay Essalam – Salé)

Association Taza - Hilal Nador (salle Taza Haute)

Club des sports Errachidia – Etudiants Tétouan (salle couverte Errachidia)

Hassania Guercif - Mouloudia Oujda (salle couverte de Guercif)

Renaissance Tanger – FUS Rabat (salle Ziaten – Tanger)

Poule Sud

Wydad Casablanca - Raja Agadir (salle couverte du Complexe sportif Mohammed V – Casablanca)

Amal Tiznit - Rabita Casablanca (salle Anna-Rose – Tiznit)

Olympique Youssoufia - Mountada Derb Sultan (salle couverte de Youssoufia)

Union Nouaceur - Widad Smara (salle Nassiria – Casablanca)

Association Hay Mohammadi – Kawkab Marrakech (salle Roches Noires – Casablanca)