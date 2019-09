WAC-ASFAR pour un choc indécis en Coupe du Trône

24/09/2019 M.Bouarab

Le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca abritera ce soir à partir de 20 heures la rencontre qui mettra aux prises le WAC avec l’ASFAR pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du Trône, édition 2018-2019.

Un classique qui se présente sous de bons auspices entre deux protagonistes les plus titrés de l’épreuve. L’ASFAR, avec 11 trophées, aura à cœur de franchir ce cap même si elle devra se produire loin de ses bases, tout comme le Wydad, avec 9 sacres, qui se veut décidé à aller jusqu’au bout dans cette compétition qu’il n’a plus gagnée depuis un peu moins de deux décades : la saison sportive 2000-2001.

Sur le papier, le WAC, qui reste sur deux probants résultats en Coupe Mohammed VI des clubs champions et en Champions League africaine, part avec les faveurs des pronostics mais gare à cette formation militaire aucunement tentée par une seconde déconvenue d’affilée après la défaite d’emblée en championnat devant le Moghreb de Tétouan.

Il y a lieu de signaler que le vainqueur de ce match héritera du DHJ aux huitièmes de finale, tour qui reprendra ses droits à partir de demain. Le bal sera ouvert par deux rencontres, prévues à 16 heures, entre le TAS et l’Olympique de Dchira, ainsi que l’Ittihad de Touarga et l’Ittihad de Khémisset. Deux matches qui déboucheront sur la qualification de deux clubs de la D2, au moment où un autre pensionnaire de cette division, le Chabab de Khénifra, aura à jouer, le fraîchement promu à la cour des grands, la Renaissance de Zemmamra (17h00) qui a éliminé le Raja de Casablanca.

Toujours à 17h00, le RCOZ donnera la réplique à la Jeunesse Sportive de Soualem, alors qu’à 19 heures du côté du stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT accueillera le RAC.

Pour ce qui est des deux derniers matches comptant pour ce tour, à savoir IRT-FUS et HUSA-ASS, ils auront lieu respectivement le 27 courant à 20 heures et le 2 octobre prochain à 18 heures.