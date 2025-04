Voyage sublime dans la spiritualité avec l’ensemble marocain Safa à Panama City

18/04/2025

Le groupe soufi de Samaa "Ensemble Safa" a représenté le Maroc au 1er Festival Moon Fest pour la culture spirituel tenu récemment dans la capitale panaméenne en célébration de la culture de tolérance et du vivre-ensemble.



Organisé par le Centre islamique de Panama sur les ruines de la vieille ville, le festival (12-13 avril) a été l'occasion de s’ouvrir sur la culture islamique, et de disséminer les valeurs de coexistence et d’ouverture sur l’autre.



L’ensemble Safa, composé d'une dizaine de jeunes artistes d'origine marocaine spécialisés dans le chant de tradition soufie et disciples de la Tariqa Qadiriya Boutchichiya, a sublimé l’assistance par un spectacle de Samâa à travers des poèmes de grandes figures du soufisme.



Le spectacle a été suivi par une panoplie de personnalités de marque, notamment la ministre panaméenne de la Culture, des représentants du bureau de la Première dame et du ministère des Affaires étrangères, ainsi que d’autres personnalités du pays caribéen.



La participation du groupe Safa, s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle croissante entre les deux pays, qui s'est renforcée ces dernières années à travers une série d'initiatives, notamment l'organisation d'une Semaine culturelle marocaine au Panama, l'exposition de produit de l'artisanat marocain et la prochaine participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur à la Foire internationale du livre de Panama, prévue en août prochain.



Intervenant à l’ouverture de ce rendez-vous culturel, l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, a souligné que la participation du groupe Safa reflète les valeurs de spiritualité, du soufisme sunnite et de l’Islam du juste milieu prôné par le Maroc, dans le cadre de l’institution d’Imarat Al Mouninine sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le Maroc, comme le Panama, accorde, a-t-elle ajouté, une grande importance à la promotion de la coexistence et de la tolérance entre les religions et les cultures, par le biais d’initiatives concrètes telles que la restauration des monuments juifs, l'inclusion de l’affluent hébraïque dans les programmes scolaires et l'organisation d'événements inter-religieux et inter-culturels.



Le Royaume poursuit ainsi son rôle pionnier dans les forums internationaux dédiés au dialogue inter-culturel et inter-religieux, a souligné l’ambassadeur, citant à titre d’exemple la visite historique de Sa Sainteté le Pape François à Rabat en 2019 et la signature de l’Appel d’Al Qods.



L’art du chant soufi présenté par le groupe Safa vise à diffuser les vertus de la purification spirituelle, qui contribue à élever les esprits vers les sphères de l’amour et de la noblesse, en parfaite harmonie avec les coutumes du soufisme marocain ancestral, a-t-elle dit.



Très appréciée du public du Festival Moon Fest, la performance de la troupe marocaine a superbement incarné la vision du Maroc érigeant la culture en pont de rapprochement entre les peuples, et une source de rayonnement des valeurs de paix, de tolérance et d’ouverture.