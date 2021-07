Vous avez des migraines ? Le remède est peut-être dans votre assiette

15/07/2021

Si vous faites partie des malheureux qui souffrent souvent de migraines terribles, vous êtes peut-être à court d'idées. Vous avez tout essayé : le baume du tigre blanc, l'huile essentielle de menthe poivrée, boire du café... Bref, toutes les méthodes y sont passées. Mais si on vous disait qu'il y a un endroit où vous n'avez pas cherché la solution : dans votre assiette.



Selon l'INSERM, 15% de la population mondiale souffrirait de migraines récurrentes. Mais la solution a peut-être enfin été découverte. Et tout se joue dans la nourriture que vous consommez tous les jours. En effet, une étude publiée dans le magazine British Medical Journal a été faite sur 182 adultes souffrant de céphalées récurrentes. Et selon leur résultat, les chercheurs expliquent que consommer des poissons gras permet de réduire l'intensité des douleurs à la tête, en comparaison avec les personnes dont l'alimentation comporte plus de graisses et huiles végétales.



Pour les scientifiques, les problèmes des migraineux viendraient de l'acide linoléique. Sur une période de 4 mois, les 182 participants ont mangé des repas différents mais bien ciblés. Dans un premier groupe, les volontaires recevaient des menus comportant du poisson, des légumes, de la salade et du houmous. Quant au deuxième groupe, le repas était composé de poisson gras, d'huiles de poissons gras tandis que le dernier groupe a reçu une alimentation pauvre en poisson gras.



Les participants ont ensuite dû étudier la fréquence de la migraine, sa durée, et la sévérité des céphalées. Une fois l'étude terminée, les scientifiques ont remarqué que le groupe ayant consommé le plus de poissons gras et le moins d'huile végétale a réduit jusqu'à 40% son nombre d'heures de migraines par jour et par mois.