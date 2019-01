“Volubilis” de Faouzi Bensaidi, meilleur film marocain de l’année

07/01/2019

Le long métrage "Volubilis" du réalisateur Faouzi Bensaidi a été élu meilleur film marocain au titre de l'année 2018, selon un sondage du site électronique spécialisé "Maghrebarts.net". Le sondage a été réalisé auprès d'une vingtaine de journalistes et critiques de cinéma pour choisir trois meilleurs films marocains sur 14 longs métrages distribués dans les salles obscures durant l'année 2018, indique le portail dédié à la culture et aux arts dans le Royaume. "Volubilis" s'est placé en tête avec 38 points, suivi du film "Al Jahiliya " de Hicham Laâsri (23 points), alors que "Sofia" de Meryem Benm'barek a occupé la 3ème position avec 21 points, précise la même source dans un communiqué.

"Volubilis" avait raflé cinq prix lors de la 19è édition du Festival national du film de Tanger (FNFT) notamment le Grand prix de l'édition, tandis que le film "Al Jahiliya" s'est vu décerner, lors du même festival, quatre prix dont celui de la réalisation. Pour sa part, "Sofia" a remporté, récemment, le prix du meilleur scénario dans la catégorie "Un certain regard" au Festival de Cannes.