Vol inaugural de la ligne directe Casablanca-Athènes

06/04/2019

La première liaison aérienne directe entre Casablanca et Athènes a été lancée, jeudi, par la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM). Un avion de la RAM en provenance de Casablanca a atterri, jeudi soir, à l'aéroport international d’Athènes, marquant ainsi le lancement de cette ligne directe entre les deux villes.

La nouvelle desserte sera programmée deux fois par semaine (jeudi et samedi) et permettra également de connecter Athènes aux réseaux Afrique et Amérique par le biais du hub de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Une grande cérémonie a été organisée à l'aéroport international d’Athènes pour célébrer cet évènement, en présence notamment de la délégation officielle marocaine qui était à bord du vol inaugural.

Selon les responsables de la RAM, cette liaison renforcera aussi les flux touristiques entre la Grèce et le Maroc et connectera Athènes à plus de 19 destinations dans le Royaume.

L’initiative de la RAM de lancer cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la compagnie nationale visant notamment à rapprocher les continents européen et africain. A l’occasion du lancement de la nouvelle ligne, une soirée de gala a été organisée par la RAM en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Athènes pour célébrer cet événement.

Intervenant à cette occasion, Habiba Laklalech, directeur général adjoint de la RAM, a mis en exergue l’intérêt que revêt cette nouvelle ligne pour le développement du tourisme dans «les deux pays amis». Le nouvel itinéraire cible une clientèle individuelle, des voyages de groupes et d’affaires ainsi que la diaspora africaine souhaitant se rendre dans les pays d’origine, a affirmé Mme Laklalech, soulignant également que le hub de Casablanca a une position idéale et le réseau de la RAM permet de connecter la Grèce avec 33 destinations en Afrique et toutes les autres destinations aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil entre autres. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Athènes, Samir Addahre, a relevé l’importance de la nouvelle ligne qui, dit-il, «constitue un outil efficace pour la promotion des relations avec la Grèce et les pays des Balkans».

Cette initiative est extrêmement importante pour le Royaume dans la mesure où elle va encourager le tourisme des deux côtés et promouvoir les investissements et les échanges commerciaux surtout que sur le plan économique la Grèce évolue positivement, a ajouté le diplomate.

Une nouvelle dynamique va s’enclencher à la faveur de l’ouverture de cette ligne qui facilitera aussi le voyage vers le Royaume à la communauté marocaine établie en Grèce qui compte près de 4000 membres.