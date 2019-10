Voilà pourquoi les cafards sont pratiquement impossibles à tuer

08/10/2019

Dans la guerre qui nous oppose aux cafards, nous risquons bien d’essuyer une défaite cuisante. Ces petites bêtes semblent en effet bien invincibles, comme le révèle l’analyse de leur ADN, menée par des chercheurs de l’Université normale de Chine du Sud.

Dans une publication parue en 2018 dans la revue Nature Communications, les scientifiques chinois présentent les secrets de la résistance d’une espèce particulière de cafard, la blatte américaine, désignée sous le nom scientifique de Periplaneta americana. Ses secrets résident dans son génome hors du commun. C’est en effet l’un des plus complexes de toute la classe des insectes.

Constitué de plus de 20.000 gènes, il est presque aussi massif que notre propre patrimoine génétique. Parmi la multitude de séquences d’ADN, les chercheurs ont identifié plusieurs familles de gènes qui font de la blatte américaine un insecte à toute épreuve. “C’est un minuscule insecte nuisible, mais il possède une très grande vitalité”, souligne l’auteur principal des travaux Sheng Li au New York Times.

Première arme redoutable de la blatte américaine : son odorat infaillible. Une série de gènes dont elle a l’exclusivité l’ont dotée d’un nombre de réceptrices olfactives quasiment deux fois plus importantes que celui des autres espèces d’insectes.

“Ces récepteurs olfactifs étendus pourraient aider Periplaneta americana à détecter plus facilement les traces et les odeurs de nourriture, particulièrement les aliments fermentés, que la blatte américaine préfère”, expliquent les chercheurs dans leur publication.

En plus d’un nez fin, ces insectes hors du commun ont également un palais particulièrement sensible. Ils possèdent en effet plus de 500 récepteurs gustatifs, qui leur permettent, selon les scientifiques, de mieux s’adapter à des régimes alimentaires variés, et d’éviter certains aliments amers, potentiellement mortels. Une capacité d’adaptation indispensable à leur survie en milieu inhospitalier.

L’habitat urbain constitue en effet leur domaine de prédilection. Et pourtant, cet environnement est particulièrement menaçant pour ces petites bêtes, victimes potentielles des toxines et des contaminants qui y prolifèrent. Mais encore une fois, leur génome les sauve d’une mort qui aurait pu s’avérer inéluctable.

Plusieurs des gènes de la blatte américaine orchestrent la production d’enzymes capables de décomposer la moindre substance toxique, y compris les pesticides. Leur système immunitaire se révèle également bien plus puissant que celui de leurs congénères insectes. Même en cas de blessure, Periplaneta americana peut faire face. Au stade de nymphe, certains de ses gènes lui permettent en effet de faire repousser l’un de ses membres amputés par l’attaque d’un ennemi.

L’identification de ces multiples particularités génétiques permettent donc de percer le mystère de la résistance de la blatte américaine. Des connaissances qui pourraient aussi désormais se retourner contre elle : les chercheurs voient dans chacun des gènes responsables de sa survie un potentiel point faible à attaquer pour remporter, enfin, la guerre contre Periplaneta americana.