Vœux
04/09/2025
A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, Libération présente ses vœux déférents à S.M le Roi Mohammed VI et aux membres de la famille Royale.
Nos vœux s’adressent également à l’ensemble du peuple marocain et à la Oumma islamique.
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
