Visite en Allemagne d’ une délégation de la Chambre des représentants

03/11/2019 Libé

Une délégation représentant la Commission des pétitions de la Chambre des représentants a effectué, du 20 au 27 octobre, une visite de travail en Allemagne à l'invitation de la Commission des pétitions de la Bundestag dans le but de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Lors de cette visite, la délégation parlementaire marocaine a tenu une rencontre avec le président de la Commission des pétitions de la Bundestag, Marian Wendt, et d’autres parlementaires membres de la commission, indique un communiqué de la Chambre des représentants. Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur les aspects politiques et techniques des deux commissions et sur la nécessité de la consolidation de la coopération bilatérale pour tirer profit de l’expérience de chaque partie. La délégation, qui a pris part également à une réunion de la Commission des pétitions de la Bundestag, a tenu une rencontre avec la direction de ladite commission pours’informer de près de son mode de fonctionnement et de gestion des pétitions. Les membres de la Commission des pétitions de la Chambre des représentants ont eu, en outre, un entretien avec les membres du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Maghreb, axé sur l’examen de plusieurs questions d’intérêt commun. La délégation parlementaire marocaine était composée de Rachid El Abdi, président de la Commission, et des membres Abdellatif Ibn Yakoub, Mohamed Amghar et Omar Abbasi.